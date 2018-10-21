غارة للتحالف على داعش في السوسة شرق الفرات

أخبار الآن | دبي – الامارات العربية المتحدة (وكالات)

أعلن التحالف الدولي ضد داعش إنه قتل مسلحين في شرق سوريا إثر غارة جوية على مسجد يستخدمه تنظيم داعش قاعدة له.



وقال التحالف إن الضربة أسفرت عن قتل 12 مسلحا وتعطيل عمل مركزٍ للقيادة كان يستخدمه مسلحو داعش لمهاجمة قوات التحالف والقوات المتحالفةِ معها.

وقال الكولونيل شون رايان المتحدث باسم التحالف "إساءة استغلال داعش لهذا المسجد مثال آخر على انتهاكهم لقانون الحرب مما جعل المسجد هدفا عسكريا مشروعا".

وأضاف في بيان مكتوب "التحالف راقب المسجد لمعرفة مواعيد وجود المسلحين بمفردهم داخله مشيرا إلى أن التحالف يحقق في ”كل المزاعم المقنعة عن سقوط قتلى ومصابين مدنيين".

من جهته قال المرصد السوري لحقوق الإنسان إن 41 شخصا منهم عشرة طفال قتلوا في ضربات جوية استهدفت بلدة السوسة ومحيطها يومي الخميس والجمعة الماضيين وإن كثيرا منهم عراقيون من أقارب مسلحي داعش".

ووفق المرصد السوري فقد تسبب قصف التحالف الدولي للمسجد وعدد من المنازل في مقتل 22 متشددا في منطقة قرب نهر الفرات عند الحدود مع العراق تعد أحد آخر معاقل التنظيم في سوريا.



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