معبر جابر - نصيب الحدودي بين الاردن وسوريا يعاود نشاطه

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

فتح معبر جابر نصيب الحدودي الرئيسي مع سوريا والمغلق منذ نحو ثلاث سنوات، صباح الاثنين، وعند الساعة 08,00 (05,00 ت غ) تماماً، فتحت البوابة الحدودية السوداء من الجانب الاردني من الحدود فيما وقف اكثر من عشرة من رجال الامن والشرطة والجمارك قرب البوابة.

وقالت وزيرة الدولة لشؤون الإعلام الناطقة الرسمية باسم الحكومة جمانة غنيمات في بيان أنه سيتم "فتح المعبر الحدودي بين الاردن وسوريا الاثنين".

واوضحت أن "اللجان الفنية الاردنية السورية إتفقت على الإجراءات النهائية اللازمة لإعادة فتح المعبر الحدودي بين البلدين خلال اجتماع عقد الأحد في مركز حدود جابر".

ولم يحضر أي من المسؤولين الاردنيين مراسم الافتتاح، بينما اصطف عدد من السيارات الاردنية في طابور استعدادا للدخول الى الجانب السوري.

وبحسب الاتفاق: "تستأنف حركة النقل البري للركاب والبضائع بين البلدين يومياً من الساعة الثامنة صباحا بالتوقيت المحلي (05,00 تغ) لغاية الساعة الرابعة عصرا بالتوقيت المحلي (13,00 تغ)".

وطلب الجانب السوري من الجانب الاردني إرسال مندوب من قبلهم للمشاركة في التفتيش (الفحص الفني) بسبب عدم وجود جهاز تصوير شعاعي (أكس راي) في معبر نصيب السوري.

وأشار الاتفاق الى "إمكانية مغادرة مواطني كلا البلدين الى سوريا"، لكنه أوضح "بخصوص القدوم للاردن" أن "الشخص القادم (من سوريا) يحتاج الى موافقة أمنية مسبقة، وفي حال العبور يحتاج الى ابراز إقامة أو تأشيرة سارية المفعول للبلاد التي ينوي السفر اليها".

وبالنسبة لسائقي الشحن والمركبات العمومي فانهم "يخضغون للاجراءات الحدودية فقط".

وقد اغلق معبر نصيب عام 2015 بعد أشهر قليلة من إغلاق معبر الجمرك القديم الذي سيطر عليه مقاتلو المعارضة في تشرين الاول/اكتوبر 2014.

وتمكنت قوات النظام السوري في تموز/يوليو من السيطرة على معبر نصيب وكامل حدود سوريا مع الأردن.

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