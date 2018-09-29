إنهاء الاستعدادات لفتح معبر نصيب

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)



أعلن النظام السوري إنهاء الاستعدادات اللوجستية لإعادة افتتاح معبر نصيب الحدودي مع الأردن في العاشر من الشهر المقبل والبدء باستقبال حركة عبور الشاحنات والترانزيت ، بعد ثلاثة أعوام من إغلاق المعبر التجاري المهم على يد فصائل المعارضة.



واستولت فصائل المعارضة السورية على معبر نصيب في عام 2015 ما أدى الى قطع طريق ِ مرور مهم أمام مئات الشاحنات التي تـَنقل السلع يوميا.

وكان وزير الاقتصاد اللبناني قال لرويترز في يوليو تموز إن المعبر ”شريان حيوي“ للاقتصاد اللبناني وينبغي التوصل لاتفاق من أجل إعادة فتحه.

وأجرت دمشق محادثات مع عمان في سبتمبر أيلول لاستئناف الحركة عبر معبر نصيب الذي استعادت قوات النظام السوري السيطرة عليه في يوليو تموز.

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