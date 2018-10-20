فريق أممي ينهي ترتيبات زيارة غريفيث إلى اليمن

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

بحث مدير مكتب المبعوث الأممي إلى اليمن محمد خاطر، وقيادة السلطة المحلية بمحافظة تعز جنوب غربي البلاد، الترتيبات الأولية لزيارة المبعوث الأممي مارتن غريفيث إلى المحافظة.

ومن جهته، قال مدير مكتب المبعوث الأممي إن الزيارة تعد مقدمة لزيارات أخرى قادمة إلى المحافظة.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية "واس"، أن خاطر والفريق المرافق له الذي يزور المحافظة منذ أول أمس الخميس، التقيا وكيل محافظة تعز رشاد الأكحلي ومسؤولين آخرين، في مدينة التربة جنوب تعز، وفقًا لوكالة الأنباء اليمنية الرسمية.

وأضافت الوكالة أن الجانبين ناقشا تقييم زيارة الوفد الأممي إلى المحافظة وبحثا الترتيبات الأولية لزيارة المبعوث الأممي إلى المحافظة، وشملت النقاشات سبل التعاون في تقديم الخدمات المدنية والإنسانية لمحافظة تعز وإمكانية فتح مكتب للأمم المتحدة في المحافظة.

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