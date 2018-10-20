التحالف العربي يعترض صاروخين باليستيين

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

دمرت الدفاعات الجوية للتحالف العربي صاروخين باليستيين أطلقتهما ميليشيات الحوثي باتجاه مديرية الدريهمي بالحديدة، بعد رصدهما واعتراضهما.

يأتي ذلك بعدما قصفت ميليشيات الحوثي مؤخرا قرية تابعة لمديرية الدريهمي في محافظة الحديدة والمحررة حديثا بصاروخ باليستي راح ضحيته طفل يمني وأصيب عشرات المدنيين بجراح.

وكانت قوات الدفاع الجوي التابعة للتحالف العربي رصدت انطلاق الصاروخين باتجاه مناطق سكنية مأهولة بالسكان بمديرية الدريهمي بمحافظة الحديدة فتم اعتراضهما وتدميرهما في مناطق خالية دون وقوع خسائر مادية أو إصابات .

وفي وقت سابق، أسقط الجيش الوطني اليمني، طائرة مسيرة تابعة لمليشيات الحوثي، في ريف محافظة تعز، جنوبي البلاد.

وعلى صعيد آخر، وصل إلى تعز يوم الخميس، وفد من مكتب المبعوث الأممي إلى اليمن مارتن غريفيث، وبحث مع السلطات المحلية والأمنية والعسكرية، سبل التعاون، والمساهمة في تقديم الخدمات المدنية والإنسانية للمحافظة.

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