التحالف الدولي يقتل 35 عنصرا من داعش

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

أعلن التحالف الدولي قتل 35 فردا من تنظيم داعش خلال معارك وغارات جوية نفذها التحالف بقيادة واشنطن شرقي سوريا، وفق ما أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان.

تجري العملية في محافظة دير الزور الحدودية مع العراق. ويستهدف الهجوم الجيب الأخير الذي يحتله الإرهابيون على الضفة الشرقية لنهر الفرات، في منطقة غير بعيدة من الحدود العراقية.

وقال مدير المرصد رامي عبد الرحمن لفرانس برس: "قتل 28 عنصرا من تنظيم داعش في غارات شنها التحالف الدولي على بلدة هجين وأطرافها خلال اليوم ومنتصف الليل".

وأضاف المرصد: "كما قتل سبعة آخرون خلال اشتباكات مع قوات سوريا الديمقراطية" التي تشن هجوما بدعم من التحالف على المنطقة منذ الشهر الماضي.

ومنذ 10 سبتمبر أوقعت المعارك 414 قتيلا في صفوف الإرهابيين و227 مقاتلا من قوات سوريا الديموقراطية، بحسب المرصد السوري لحقوق الإنسان.

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