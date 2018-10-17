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بابا الفاتيكان يستقبل شيخ الأزهر في إيطاليا

أخبار الآن| دبي - الإمارات العربية المتحدة - (وكالات)

التقى شيخ الجامع الأزهر، رئيس مجلس حكماء المسلمين، أحمد الطيب، الثلاثاء، خلال زيارته الحالية إلى إيطاليا، البابا فرنسيس.

وأعرب شيخ الأزهر عن سعادته بهذا اللقاء الودي الذي جمعه بـ"أخيه وصديقه" البابا فرنسيس الذي وصفه بأنه يجسد نموذج رجل الدين المتسامح والمعتدل والمهموم بقضايا ومعاناة الفقراء والمستضعفين والمشردين، وهو أمر يشاطره الأزهر الشريف الاهتمام به، كونه يمثل جوهر تعاليم الأديان.

من جانبه، أبدى البابا فرنسيس تقديره لتلك "الزيارة الودودة" من شيخ الأزهر، وهنأه بتكريمه من جامعة بولونيا، أقدم وأعرق جامعات أوروبا، مقدرا الدور المهم للشيخ أحمد في دعم قيم السلام والحوار.

بابا الفاتيكان يستقبل شيخ الأزهر في إيطاليا
التقى شيخ الجامع الأزهر، رئيس مجلس حكماء المسلمين، أحمد الطيب، الثلاثاء، خلال زيارته الحالية إلى إيطاليا، البابا فرنسيس.

وأعرب شيخ الأزهر عن سعادته بهذا اللقاء الودي الذي جمعه بـ"أخيه وصديقه" البابا فرنسيس الذي وصفه بأنه يجسد نموذج رجل الدين المتسامح والمعتدل والمهموم بقضايا ومعاناة الفقراء والمستضعفين والمشردين، وهو أمر يشاطره الأزهر الشريف الاهتمام به، كونه يمثل جوهر تعاليم الأديان.

من جانبه، أبدى البابا فرنسيس تقديره لتلك "الزيارة الودودة" من شيخ الأزهر، وهنأه بتكريمه من جامعة بولونيا، أقدم وأعرق جامعات أوروبا، مقدرا الدور المهم للشيخ أحمد في دعم قيم السلام والحوار.

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#الأزهر الشريف #أحمد الطيب #إيطاليا #بابا الفاتيكان

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