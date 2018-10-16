السعودية تشكر جميع الذين غلبوا الحكمة

أخبار الآن - دبي - الإمارات العربية المتحدة - (وكالات)

أعرب مجلس الوزراء السعودي، اليوم الثلاثاء، عن تقديره لجميع الدول الإسلامية والعربية الصديقة والمنظمات والبرلمانات والهيئات العربية الدولية، وأصوات العقلاء حول العالم، الذين غلَّبوا الحكمة والتروي والبحث عن الحقيقة بدلاً من التعجل والسعي لاستغلال الشائعات والاتهامات.

ورحَّب مجلس الوزراء بإعلان رئاسة الجمهورية التركية عن تجاوبها مع طلب المملكة بتشكيل فريق عمل مشترك يجمع المختصين في البلدين الشقيقين للكشف عن ملابسات اختفاء المواطن السعودي، جمال خاشقجي، في مدينة اسطنبول.

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