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مروحيات إيران تحلق فوق العراق قريبا

أخبار الآن | دبي - الامارات العربية المتحدة (وكالات)

قالت الحكومة الإيرانية إن نظيرتها العراقية سمحت لمروحيات الطوارئ الايرانية بالدخول في أيام زيارة الاربعينية لنقل المصابين.

و بينما لم تؤكد بغداد في بيان رسمي هذه التصريحات, قال رئيس منظمة الطوارئ الإيرانية بيرحسين كوليوند لوكالة فارس الإيرانية إن مرنحيات الطوارئ الإيرانية يمكنها في حال الضرورة دخول العراق بدون التشريفات الروتينية لنقل المرضى الى داخل ايران.

وأوضح رئيس منظمة الطوارئ الإيرانية بيرحسين كوليوند أن "العراق سمح لمروحيات الطوارئ الايرانية بالدخول في الاجواء العراقية خلال أيام الأربعين.

و أشار كوليوند الى "توقيع مذكرة تفاهم مع وزارة الصحة العراقية من اجل تقديم خدمات لزوار أربعين الامام الحسين عليه السلام". 

و أضاف كوليوند "خلال الزيارة الى العراق في الاسبوع الماضي واللقاء مع القنصل الايراني العام في النجف وكربلاء تم التوصل الى اتفاقات بشأن تقديم الخدمات الى زوار أربعين الامام الحسين عليه السلام ودخول مروحيات الطوارئ الايرانية".

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#إيران #العراق #أخبار عربية #طائرات

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