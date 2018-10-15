سجن 5 ضباط جزائريين بتهم فساد

أخبار الآن | الجزائر - الجزائر ( وكالات )

أقالت المحكمة العسكرية الجزائرية 5 ضباط من القيادات العليا في الجيش في الفترة الماضية، وأودعوا في السجن الاحتياطي بانتظار استكمال التحقيقات معهم.

المحكمة العسكرية أصدرت بيانا قالت فيه إن الضباط سيتم سجنهم احتياطياً لاستكمال نتائج التحقيقات، في تهم تتعلق بالفساد واستغلال المناصب.

مراقبون عدوا هذا الأمر سابقة هي الأولى من نوعها منذ استقلال الجزائر عام 1962، وأصدر قاضي التحقيق بحق ضباط عسكريين برتبة لواء شبهات فساد. 3 منهم كانوا يشغلون مناصب سابقة للناحية العسكرية الأولى والرابعة والثانية، وضابط كان مسؤول المالية بوزارة الدفاعِ الوطنيِ وقائدا للدرك الوطني.

من جانبها، أشارت مصادر أمنية إلى أن الجنرالات مثلوا أمام المحكمة 3 مرات خلال أسبوعين، وتم التحقيق معهم بتهم انتهاك التعليمات العسكرية، وتبديد الأموال العامة، وسوء الإدارة، وقد تم سحب جوازات سفرهم ومنعوا من مغادرة الأراضي الجزائرية.

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