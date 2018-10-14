داعش يختطف 100 عائلة من مخيم شرقي سوريا

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة ( المرصد )

أفادت تقارير من سوريا بأن تنظيم داعش اختطف المئات في هجوم على قوات تدعمها الولايات المتحدة، شرقي البلاد.

وقال ناشطون إن التنظيم هاجم مخيما للنازحين وأخذ منه مئة عائلة رهائن.

وكان مسلحون أكراد، ضمن تحالف قوات سوريا الديمقراطية، يشنون هجمات على تنظيم داعش في وادي الفرات، قرب بلدة هجين، التي يعتقد أن بها الآلاف من مقاتلي التنظيم .

ووقعت خسائر كبيرة في المواجهات بين التنظيم والمقاتلين الأكراد المدعومين بالغارات الجوية للتحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة.

وقال المرصد السوري لحقوق الإنسان، ومقره في بريطانيا، إن الأكراد تكبدوا خسائر بشرية إذ سقط 37 قتيلا منذ الأربعاء. أما تنظيم داعش فقتل منه 58 مسلحا أغلبهم قضوا في الغارات الجوية التي يشنها التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة.

وأوضح مدير المركز، رامي عبد الرحمن، أن عواصف رملية دفعت بقوات التحالف إلى تعليق الغارات الجوية على مواقع تنظيم داعش في هجين.

ونشر التنظيم بيانات عن الهجمات التي يشنها جنوده على "قوات سوريا الديمقراطية" في منطقة هجين.

وأحصى المرصد ضحايا معركة هجين بنحو 176 من "قوات سوريا الديمقراطية" و325 من تنظيم داعش منذ اندلاع المواجهات الشهر الماضي.

وحررت قوات سوريا الديمقراطية مناطق واسعة شمالي وشرقي سوريا من عناصر تنظيم داعش، من بينها الرقة، التي أعلنها التنظيم عاصمة "الخلافة" المزعومة .

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