الإعدام لثلاثة متهمين بالإرهاب فى مصر

أخبار الآن - دبى - الإمارات العربية المتحدة - (وكالات)



قضت محكمة مصرية الأحد بالإعدام حضوريا لثلاثة متهمين أدينوا بقتل عدد من رجال الشرطة في القضية المعروفة اعلاميا بـ"انصار الشريعة"، حسب ما قال مسؤول قضائي.

ووجهت النيابة العامة الى المحكومين اتهامات بـ"تأسيس وإدارة" تنظيم "كتائب أنصار الشريعة" غير الشرعي ومحاولة قلب نظام الحكم و"قتل 10 من رجال الشرطة من بينهم ضابط خلال الفترة من آب/أغسطس 2013 حتى أيار/مايو 2014".

وقال مسؤول قضائى بأن جنايات القاهرة قضت في القضية نفسها بالسجن المؤبد (25 عاما) لأربعة متهمين والسجن 15 عاما لسبعة آخرين، فيما بّرأت تسعة متهمين.

ومن ضمن 23 متهما في القضية، مثل 19 متهما الأحد في قاعة المحكمة المنعقدة في معهد للشرطة ملاصق لسجن طرة في جنوب القاهرة.

ولا يزال بإمكان المتهمين الطعن على الحكم أمام محكمة النقض أعلى محكمة جنائية في مصر.

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