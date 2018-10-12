محمد صلاح يشارك في حملة مصرية لمكافحة المخدرات
أخبار الآن| دبي - الإمارات العربية المتحدة - (وكالات)
يشارك نجم الكرة المصري ولاعب ليفربول الانجليزي محمد صلاح في حملة مصرية لمواجهة ظاهرة انتشار المخدرات بين الشباب وطلاب المدارس والجامعات، بعد وصولها إلى معدلات خطيرة.
وقالت الدكتورة غادة والي، وزيرة التضامن الاجتماعي في مصر ان اختيار صلاح جاء بناءا على تصنيفه من اكثر الشخصيات المؤثرة في الأطفال والكبار ايضا وأن مشاركته معنا في الحملات السابقة للتوعية من مخاطر الإدمان رفعت الاتصالات الواردة إلى الوزارة بنسبة 400%.
اقرأ أيضا:
كلوب: لا أشعر بالقلق بشأن مستوى محمد صلاح