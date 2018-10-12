 محمد صلاح يشارك في حملة مصرية لمكافحة المخدرات

... محمد صلاح يقود ليفربول للفوز على برايتون في البريميرليغ قاد النجم المصري محمد صلاح ناديه ليفربول لفوز صعب على ضيفه برايتون، ضمن منافسات الجولة الثانية من الدوري الإنجليزي.

... محمد صلاح يحسم مصيره مع ليفربول حسم النجم المصري محمد صلاح أمس، مصيره مع ناديه ليفربول بعد تقارير عن احتمال رحيله عن صفوف الفريق الإنجليزي للانضمام إلى ريال مدريد الإسباني. وفقا للغارديان.

... المخدرات في إيران.. إنكار الحكومة و واقع الإحصائيات (1) تتضارب الإحصائيات الحكومية مع الإحصائيات غير الرسمية التي تصدرها مراكز الأبحاث والدراسات في إيران، والتي تشير إلى أن عدد الطلاب المدمنين على المخدرات في مرحلتي الإعدادية والثانوية يقترب من 30 ألف شخص!!

... أمريكي يفوز بأكبر يقطينة... بوزن لن تتخيله يقطينة بوزن يبلغ نحو طن تؤمن الفوز لمزارع أمريكي في مسابقة أكبر يقطينة

... خدمة ليلية في ألمانيا.. لضمان عودة النساء إلى بيوتهن بسلام يضطر الكثير من النساء العودة إلى منازلهن ليلا من العمل أو لقاء مع الأصدقاء، لكن يكون الخوف يتملكهن من كل ناحية وتبدأ سيناريوهات الخوف في الشوارع الخالية