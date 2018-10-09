سباق محتدم بين ميسي وصلاح على صدارة استفتاء الكرة الذهبية

أخبار الآن | باريس - فرنسا (وكالات)

يتصدر النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي قائمة اللاعبين المرشحين لجائزة الكرة الذهبية لأفضل لاعب في عام 2018 التي أعلنتها مجلة فرانس فوتبول الفرنسية يوم الاثنين.

وكان النجم المصري النجم المصري محمد صلاح يعتلي قائمة اللاعبين المرشحين لجائزة الكرة الذهبية لأفضل لاعب في عام 2018 التي أعلنتها مجلة فرانس فوتبول الفرنسية يوم الاثنين.

ومع نهاية اليوم عاد الأرجنتيني ميسي وتصدر لائحة التصويت بفارق مريح بواقع 48% فيما حل صلاح في المركز الثاني بواقع 31% ، وكرستيانو رونالدو بواقع 8% فقط ، وذلك في استفتاء أجرته المجلة عبر موقعها الالكتروني وشارك في التصويت الذي انطلق مساء أمس، وشارك فيه حوالي 800 ألف حتى الآن.

إلى ذلك، لم يحصل 20 لاعبا من المشاركين في التصويت على أي صوت حتى الآن، ومن بينهم أغويرو وبيل وفيرمينو وساديو ماني وبوغبا وهاري كين ونغولو كانتي ودي بروين.

وعلى الرغم من ذلك، فإن اختيار الفائز بالكرة الذهبية لن تشارك فيه الجماهير على الإطلاق، حيث تقوم مجلة (فرانس فوتبول) الفرنسية باختيار قائمة من 173 صحفيا من حول العالم، للتصويت على الفائز بجائزة الكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم، دون تدخل من جانب المدربين أو أي استفتاءات جماهيرية.

ويختار كل صحفي أفضل 3 لاعبين من قائمة الـ 30 مرشحا من وجهة نظره، ويحصل صاحب المركز الأول في اختيار كل صحفي على 5 نقاط، الثاني 3 نقاط والثالث نقطة واحدة، ويتم ترتيب اللاعبين تنازليا بعد فرز أصوات جميع الصحفيين.



رابط التصويت هنا

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