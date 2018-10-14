إصابة 6 مدنيين بانفجار سيارة مفخخة شرق كركوك

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة - (وكالات)

أصيب ستةُ مدنيين عراقيين بجروح، جراء انفجارِ سيارةٍ مفخخةٍ كانت متوقفةً في أحد الأحياء شرق مدينةِ كركوك. وقالت وسائلُ اعلامٍ عراقية، إن سيارةً مفخخةً كانت متوقفةً عند مدخل حي التنك شرقي كركوك، انفجرت مساء السبت مما تسبب بإصابة ستةِ مدنيين بينهم أربعةُ أطفالٍ تم نقلهم إلى أحد المستشفيات لتلقي العلاج.

ونقل موقع "بغداد بوست" الإخباري، عن المركز الإعلام الأمني، أن "6 مدنيين أصيبوا بجروح مختلفة حصيلة تفجير حي العروبة في كركوك. وفي وقت سابق، أعلن مركز الإعلام الأمني، تفجير سيارة مفخخة في حي العروبة بكركوك.

ونقل موقع "السومرية نيوز" عن قائد لعمليات الخاصة في المحافظة قوله أنه تم "اعتقال منفذي تفجير المفخخة في كركوك". يذكر أن محافظة كركوك، تشهد بين الحين والآخر، تفجيرات إرهابية بسيارات مفخخة وعبوات ناسفة، إضافة إلى عمليات قتل منظمة، وهجمات على القوات الأمنية الاتحادية، التي تفرض الأمن في المدينة عن طريق عمليات التفتيش والقبض على العناصر الإرهابية.

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