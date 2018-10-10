خامنئي يمنع المياه عن العراق

أخبار الآن | بغداد - العراق (متابعات)



أكدت مصادر عراقية، يوم أمس الثلاثاء إعلان إيران، بشكل رسمي، قطع المياه الجارية صوب العراق، والمقدرة بـ7 مليارات متر مكعب.

ونَقلت المصادر عن معاون وزير زراعة إيران علي مراد اكبري بأنه سيتم قطع نحو 7 مليارات متر مكعب صوب الحدود الغربية والشمال الغربية - العراقية- بأمر من المرشد الأعلى، وتخصيصُ مبلغ مالي قدره 8 مليارات لوزارات الطاقة والزراعة، وبمساعدة خبراء للتحكم بعملية حركة المياه.

وأضاف أن هذه الكميات من المياه سيتم تعزيزها بثلاثة مشاريع رئيسية منها مشروع على مساحة 550 ألف هكتار في خوزستان، و220 ألف هكتار في خوزستان أيضاً وايلام.

وأدى معدل الانخفاض في مناسيب المياه من تركيا وايران إلى مخاوف في العراق من نقص كمية مياه نهر دجلة إلى نصف الكمية، بعد أن بدأت تركيا بتشغيل سد إليسو الذي انتهت من بنائه في يناير 2018، مما عجّل في انخفاض منسوب المياه، ووضع العراق أمام مشكلة حقيقية، خصوصاً بعد أن حولت إيران أيضاً مجاري الأنهار التي كانت تساهم بتزويد العراق بالمياه.

وقالت حكومة إقليم كردستان في وقت سابق إن إيران «غيرت مجرى نهر الكارون بالكامل وأقامت ثلاثة سدود كبيرة على نهر الكرخة بعدما كان هذان النهران يمثلان مصدرين رئيسين لمياه الإقليم والعراق ككل».

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