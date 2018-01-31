قوات الشرعية اليمنية تحرر منطقة الكريفات شرق تعز

أخبار الآن | تعز - اليمن - (وكالات)

قالت مصادر عسكرية بمحافظة تعز، إن قوات الجيش الوطني تمكنت قبل قليل، من تحرير آخر المواقع التي كانت تتمركز فيها المليشيات الانقلابية في منطقة الكريفات شرق مدينة تعز.

وأكدت المصادر ان منطقة الكريفات أصبحت محررة بشكل كامل، عقب دحر المليشيات الانقلابية منها.

وتمتد منطقة الكريفات من فوق منطقة اللصب الى مقابل مدرسة ابعر ويبلغ طولها كيلو و٦٠٠ متر تقريبا، وتعتبر الحصن الذي تعتمد عليه المليشيات في الحفاظ على مواقعها في تبات المقرمي والجعشة والسلال.

وأشارت المصادر أنه كان يتواجد في المنطقة اكثر من عشرين مترسا و٣ خنادق للمليشيات، ما يشر الى صعوبة التقدم الذي تحرزه قوات الجيش الوطني.

وتستميت المليشيات الانقلابية في الحفاظ على تبة الجعشا التي بسقوطها تسقط تبة السلال، أبرز المواقع الاستراتجية شرق تعز.

في سياق متصل، أعلنت قيادةُ اللواء 22 ميكا في مدينةِ تعز، عدةَ مناطق شمالَ وشرق المدينة مناطقَ عسكرية محذرةً المواطنين من الاقتراب، فيما تتواصل المعارك في عدة جبهات بعد إعلان الجيش الوطني عملية عسكرية واسعة لتحرير المحافظة من مليشيا الحوثي.

ودعت قيادة اللواء من يقاتلونَ في صفوفِ مليشيا الحوثي من أبناءِ تعز المغرر بهم لتسليمِ نفسهم كفرصةٍ أخيرة لحقنِ دمائهم.

وفي خلال الأيام الأخيرة كان قد تم تحرير الصرمين، وأبعر، والعدنة، ولوزم، واللصب، والكريفات، وتحرير أجزاء من تبة الجعشاء، بالإضافة إلى تحرير عدد من المواقع في الجبهة الشمالية.

وذلك بتنسيق مع تحالف دعم الشرعية والضربات الجوية الدقيقة والدعم اللوجيتستي اللذين كان لهما أثر كبير جداً في إنجاز الانتصارات في تعز.

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