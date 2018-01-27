اليمن.. قوات الشرعية تقترب من مركز حيس

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة - (عمر السامرائي)

لا مناصَ من الخسائرِ ولا مجالَ للهرب.. لا هوادةَ في الضربات، ولا شيءَ سِوى خسائرَ متتالية يتكبّدها الحوثيون في ساحات المعارك.

الساعات الأخيرة في اليمن كانت عنوانا لوتيرة متسارعة، شهدت تقدما لقوات الشرعية، التي ضيقت الخناق على الإنقلابيين داخل حيس جنوبي الحديدة.

تقدم سبقه هجوم مباغت ، مهدَ للقوات الحكومية تطويقَ مَفرق الخوخة - حيس وتطهيرِ عدد من القُرى هناك.

المتمردونَ ومن حيثُ لا يحتسبون، باتوا بين فكّي كماشة في جبهةِ الساحل الغربي..ضرباتٌ من الأرض تعقبُها أخرى من السماء.. دعم جوي ساند، سهّل على القوات الحكومية استكمالَ الحصارِ على حيس من اتجاهِ الخوخة غرباً وموزع جنوبا.

للضواحي الشمالية والشرقية من تعز، كما الغربية، كان النصيب الأكبر لمرمى نيران تحالف دعم الشرعية.. ثلاثونَ غارةً دكّت مواقعَ المتمردين خلال أقلَّ من أربعٍ وعشرين ساعة.

في موازاة الغارات.. تستمرُ القواتُ الحكومية في تقدمها الميداني في المحافظة، لتحكم سيطرتها على موقع القرن وتلة ياسين شمالي جبل هان، وقرية الدار الواقعة غربي الجبل الغربي في تعز.

كما تستمرُ المواجهات العنيفة في المحور الشمالي الغربي، على وقع اشتباكاتٍ تدورُ رحاها في محيطِ معسكرِ الدفاع الجوي، وجبلِ الوعش في منطقة الزنوج.

