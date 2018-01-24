"برواز دبي"..معلم جديد يروي ماضي وحاضر الإمارة الخليجية

أخبار الآن| دبي- الإمارات العربية المتحدة (رويترز)



أصبح بوسع زوار دبي حاليا الاستمتاع بمعلم جديد، معلم يضاف لمعالم المدينة العديدة ويتيح لهم صورة بتقنية 360 درجة لتراث الإمارة الثري وحاضرها الحديث.. إنه برواز دبي، ويقع مبنى البرواز في حديقة زعبيل بارتفاع 150 مترا وهو مصمم لعرض دبي القديمة في ناحية ودبي الحديثة في الناحية الأخرى، وتبلغ قيمة تذكرة زيارة برواز دبي 50 درهما (13 دولارا) للأشخاص البالغين و20 درهما للأطفال الأقل من 12 عاما.

وفي الطابق الأرضي للبرواز يُؤخذ الزوار في رحلة إلى ماضي دبي حيث تعرض شاشات ذكية الأنشطة الاقتصادية القديمة للمدينة والتقاليد الثقافية، وبعد ذلك يستقلون المصعد للممشى الزجاجي الشفاف الذي يقع على ارتفاع 48 طابقا حيث يتسنى للزوار رؤية معالم أخرى شهيرة لدبي مثل برج خليفة وأبراج الإمارات من أحد جوانب مبنى البرواز والمدينة القديمة من الجانب الآخر.

ويتيح الممشى للزوار رؤية الأرض أسفل المبنى من خلاله، وأوضح مرشدون في هذه الجولة أنه بعد أن يقضي الزوار وقتا في مشاهدة المدينة من الطابق الأعلى للمبنى يمكنهم عندئذ النزول حيث يشاهدون عرضا مصمما لمستقبل المدينة في عام 2050، ثم تتاح لهم فرصة لشراء تذكارات قبل أن ينهوا جولتهم.

ويأتي مشروع برواز دبي في إطار خطة المدينة لتعزيز عائدات السياحة في مسعى لتنويع اقتصادها الذي يعتمد على النفط، وتقول بلدية دبي إن تكلفة بناء البرواز بلغت 230 مليون درهم (68 مليون دولار).



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