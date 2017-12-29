«برواز دبي» يستقبل الزائرين أول يناير بمحتوى تثقيـفي ترفيـهي

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (متابعات)

يَفتح برواز دبي أبوابه للجمهور مطلع يناير كانون الثاني المقبل، من العاشرة صباحاً حتى السابعة مساء، وسيكون الدخول مجانياً لأصحاب الهمم واثنين من مرافقيهم، على أن تكون أسعار التذاكر 50 درهماً للكبار ، و20 درهماً للصغار ممن زاد عمرهم على ثلاث سنوات حتى 12 سنة ، ويستقبل البرواز 200 شخص كل ساعة .

وتعتزم البلدية استغلال البرواز ليكون موقعاً مميزاً للاحتفال في المناسبات الوطنية والدينية خلال العام، ليصبح مقصداً سياحياً من الدرجة الأولى للمقيمين والزائرين للإمارة.

يعد مشروع برواز دبي من المشاريع الفريدة والذي تحرص بلدية دبي على تنفيذه ليكون أيقونة جمالية ومعلمًا معماريًا حضاري يربط الماضي بالحاضر ويستعرض رؤى الحكومة لمستقبل دبي.

كما يعد منطقة جذب مهمة للزوار والسياح والمقيمين على حد سواء، حيث يتوقع أن يجذب ما يقارب مليوني سائح سنوياً، بتكلفه مالية تقدر بنحو 250 مليون درهم، وهو عبارة عن «برواز» أو «إطار» متكامل زجاجي وشفاف، يبرز معالم الإمارة ويؤطرها بشكل فريد، وتكون هيئته على شكل برواز بأربع جهات متساوية القياس، إذ يبلغ ارتفاع الضلعين 150 متراً، وبعرض 93 متراً ليشكل الفراغ القائم بين الضلعين صورة جميلة لمدينة دبي واضحة المعالم ومن علو شاهق، بحيث ينقل من جهة: الأبراج والمباني الشاهقة باتجاه شارع الشيخ زايد، لترمز إلى مدينة دبي الحديثة، فيما تطل الجهة الثانية من البرواز على معالم لمناطق ديره، أم هرير والكرامة، والتي ترمز إلى دبي القديمة، حيث يوصف بالتحفة المعمارية والهندسية التي تزين منطقة وحديقة زعبيل بهندستها الراقية وشموخها كشموخ نخلة تمتد جذورها في أعماق أرضنا الطيبة.

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