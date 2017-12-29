دبي تلغي ألعابها النارية لليلة رأس السنة وتعلن عن البديل

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (نسرين حسن)

في الوقت الذي تشخص أنظار سكان الإمارات والعالم نحو وسط المدينة في دبي ليلة رأس السنة، لما تحييه سنوياً من ألعاب نارية وعروض مذهلة احتفاء بالسنة الجديدة، أعلنت السلطات المعنية الأربعاء أن “الألعاب النارية” المنتظرة ستستبدل بألعاب الليزر، لأنها أكثر أماناً وسلامة.

وأعلنت مجموعة “إعمار” الإماراتية يوم الأربعاء أن احتفالات رأس السنة في برج خليفة في دبي ستكون عبارة عن عروض ضوئية تنفذ على المبنى الأعلى في العالم بدل الألعاب النارية التقليدية. وقال أحمد ثاني المطروشي العضو المنتدب لمجموعة “إعمار” في اللجنة الخاصة بتنظيم وتأمين احتفالات رأس السنة في دبي أن عروض الليزر ستترافق مع موسيقى خاصة بها.

وأوضح في مؤتمر صحافي أن الهدف من استبدال الألعاب النارية بالعروض الضوئية “أن نأتي بشيء جديد ولا نبقى نستخدم الطرق القديمة نفسها”، مضيفا “أعتقد أن هذا التغيير سيتضمن الكثير من المتعة والابهار”.

من جهتها، ذكرت شرطة دبي أنها تتوقع وصول مليون ونصف مليون شخص لمشاهدة عروض الليزر على برج خليفة. وقال العميد عبد الله الغيثي مدير الإدارة العامة لأمن الهيئات والمنشآت والطوارئ في شرطة دبي في مؤتمر صحفي الأربعاء إن الأجهزة الأمنية في الإمارة الخليجية “وضعت جميع إمكاناتها البشرية والفنية لتوفير الراحة وسلاسة الحركة لجميع الزوار في مناطق العروض”.

وأعلن عن إجراءات لتنظيم الاحتفالية الرئيسية، وبينها إغلاق طرق، وتوفير عدد من الخيم وسط مدينة دبي من أجل تقديم خدمات خاصة بالمفقودات والإسعافات الأولية والدعم اللوجستي وغيرها من الخدمات.

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