المحكمة العراقية العليا ترفض تأجيل الانتخابات البرلمانية

أخبار الآن | العراق - (وكالات)

رفضت المحكمة الاتحادية العليا في العراق مطالب نواب بتأجيلِ الانتخابات البرلمانية المتوقع إجراؤُها في مايو/آيار المقبل، وذلك بهدف السماح لمئات الآلاف من النازحين بالعودة إلى ديارهم.

وقال سياسيون بينَهم رئيس الوزراء حيدر العبادي، بأن تأجيل الانتخابات سيكون غير دستوري.

وقضت المحكمة في بيان "بوجوب التقييد بالمدة المحددة في المادة... (56/ ثانياً) من الدستور... لانتخاب أعضاء مجلس النوابالجديد وعدم جواز تغييرها".

ومن المتوقع أن يجتمع البرلمان الأحد، لإقرار 12 مايو، موعدا للاقتراع مثلما اقترحت الحكومة أو الاتفاق على موعد آخر في الشهر نفسه.

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