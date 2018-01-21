التعاون الإسلامي تدعو لردع الحوثيين وايقاف تدخلات ايران

أخبار الآن | دبي - الامارات العربية المتحدة - (وكالات)

ادانة واضحة وصريحة لممارسات ميليشيات الحوثي ضد المملكة العربية السعودية، موقف اتفق عليه مجلس وزراء خارجية منظمة التعاون الاسلامي في بيان الختامي لاجتماعه الطارئ، والذي اكد أيضا الرفض القطعي للتدخل الإيراني في شؤون المنطقة ودعم السعودية في مواجهة الإرهاب".

البيان الختامي شدد أيضا على على إدانة استمرار إيران في تزويد الميليشيات الحوثية بالسلاح والصواريخ والقصف الذي يستهدف المنشآت والمواطنين داخل الأراضي السعودية، وإطلاق الصواريخ الباليستية على المملكة".

الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي، الدكتور يوسف العثيمين دعا إلى اتخاذ إجراءات صارمة ورادعة لا تقف عند الإدانة والاستنكار لردع ميلشيات الحوثي ومن يمدها بالمال والسلاح والغطاء الإعلامي، بل يجب أن تكون حاسمة تكفل عدم تكرار الاعتداءات

وزير الخاريجة السعودي من جانبه أكد على أن مناطق مختلفة من المملكة تعرضت لاعتداءات الصواريخ الحوثية، لا سيما مكة المكرمة ، وقد زاد عدد تلك الصواريخ عن 300 صاروخ..

عودة الاستقرار إلى اليمن كان احد أبرز أولويات الاجتماع المنعقد في جدة اذ اكد المجتمعون على ضرورة مواصلة العمل المشترك والدؤوب حتى لا يتحول اليمن إلى ملاذ لجماعات العنف والتنظيمات الإرهابية، ومصدر لتهديد أمن الدول المجاورة واستقرارها، واتخاذ كل الإجراءات الكفيلة لتحقيق ذلك.

اما انسانيا فقد اكد اعضاء المنظمة على ضرورة مواصلة التنسيق مع مركز الملك سلمان للإغاثة والأمم المتحدة لعقد مؤتمر المانحين لإعادة اعمار اليمن بغية تعبئة الموارد العاجلة المطلوبة لمعالجة الوضع الحرج وتوفير المتطلبات المرحلية بالتنسيق مع الحكومة اليمنية والشركاء الإقليميين والدوليين

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