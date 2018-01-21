البحرين: حزب الله دعم خلايا إرهابية تستهدف أمننا

أخبار الآن | دبي الامارات العربية المتحدة

كشف وزير الداخلية البحريني الفريق الركن الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة أنه تم إحباط 19 مخططاً كان الإرهابيون ينوون تنفيذها خلال العام المنصرم، وزارة الداخلية البحرينية ومن خلال عملية لجمع المعلومات عن العناصر والتنظيمات التي تنشط في الساحة الأمنية منعت عدة أعمال إرهابية منها الشروع في عملية اغتيال عدد من المسؤولين والشخصيات العامة، واستهداف رجال الأمن وحرق وتدمير المنشآت النفطية، وأكدت وزارة الداخلية أنها أحبطت 19 مخططاً إرهابياً لزعزعة أمن واستقرار البحرين.

من خلال تنفيذ أكثر من 100 مهمة أمنية شملت 42 منشأه، وتخللها القبض على أكثر من 290 عنصراً.

الخلايا الإرهابية كانت مسؤولة عن تخزين الأسلحة والتجهيزات التي تدخل في صناعة المتفجرات، ونقل وتوزيع العبوات والأموال

كما أشار إلى أن هذه الخلايا تمت إدارتها من العناصر الموجودة في إيران

وتقوم بالتنسيق مع الحرس الثوري الإيراني والحشد الشعبي في العراق

وحزب الله في لبنان، من أجل تدريب العناصر الإرهابية، وأكد أن هؤلاء الأشخاص لن يتركوا دون حساب وإن كانت الدول التي يقيمون فيها لا تتعاون مع منظمة الإنتربول ولا تلتزم بنشراتها الحمراء ولا عن طريق التنسيق الثنائي المباشر.

إلى ذلك، أكد وزير الداخلية أن البحرين لن تسمح ببيئة خارجة عن المجتمع تكون مخطوفة لفئة معينة، ولن يترك المجال التحريضي أن يتغلغل في المجتمع.

مضيفا أن الواجب الوطني يتطلب مواجهة التطرف والتقوقع بالطائفية،

والانتقال للفضاء الوطني كل البحرينيين.

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