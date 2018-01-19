الإمارات الأولى عربياً في حقوق المرأة

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (صحف)

حصدت دولة الإمارات المركز الأول عربياً، وصُنّفت من الدول المتقدمة في حقوق المرأة ضمن التقرير السنوي لمركز دراسات مشاركة المرأة التابع لمؤسسة المرأة العربية، الذي تم الإعلان عنه أمس في العاصمة الفرنسية باريس، عن واقع حال مشاركة المرأة العربية في هيئات صنع القرار ومشاركتها في المجالس والهيئات القيادية والبرلمانية للعام 2017، وذلك بعد أن حافظت الدولة على المركز الأول عربياً لثلاثة أعوام على التوالي.

وقالت د. سعاد سليمان المستشارة الإعلامية لمؤسسة المرأة العربية في تصريح خاص ل«الخليج» إن التقرير أعرب عن تقديره العالي للقيادة السياسية الإماراتية ونهجها في تمكين المرأة، وأكد أنه مع زيادة عدد الوزيرات إلى 9 وزيرات تخطو دولة الإمارات خطوات ثابتة للإسهام بفعالية في قيادة مسيرة التنمية والتطوير، وتبوأت أرفع المناصب السياسية والتنفيذية والتشريعية، في مختلف مناصب القيادة العليا التي تتصل بوضع الاستراتيجيات واتخاذ القرار، و في القوات المسلحة والشرطة والقضاء والسلك الدبلوماسي، كما شقت بخطوات واثقة طريقها في قطاعات الاقتصاد والمال والأعمال، وأصبحت شريكاً أساسياً في قيادة مسيرة التنمية المستدامة، إضافة إلى حضورها القوي في ساحات العمل النسوي العربي والإقليمي والدولي.

وبينت د. سعاد سليمان أن التقرير عكس مبادرات متميزة لعدد من البلدان العربية في مضمار السعي في اتباع سياسات وإطلاق مبادرات من شأنها تعزيز هذه المشاركة عبر إصدار قوانين أو مساعي وسياسات أسهمت بشكل فعال في تمكين المرأة من الوصول إلى البرلمانات أو في تولي مناصب سياسية وحكومية وأخرى تنفيذية وقيادية وضعت المرأة على طريق النجاح وتعزيز الثقة بنفسها. وأشار التقرير إلى تقدم المرأة العمانية في المشاركة في المناصب القيادية العليا أسوة بالرجل، وفي بلدان عربية عديدة قد شهدت المرأة حضورا لافتا خصوصا في المملكة المغربية والجمهورية التونسية، كما رصد التقرير تقدماً في المملكة العربية السعودية بإتاحة الفرصة لها في العديد من المجالات.

وأوضحت أن التقرير رصد بلاداً عربية لا تزال تعاني مشكلات الحروب والنزاعات الداخلية، واستنكرت المؤسسة الاعتداء الصارخ على المرأة في «اليمن» من قبل ميليشيات الحوثي، والاعتقال التعسفي للنساء في سجون عبارة عن بيوت سرية تستخدمها الميليشيات.



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