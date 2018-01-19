مقتل قيادي في تنظيم القاعدة بقصف على مدينة إدلب السورية

أخبار الآن | ادلب - سوريا - (وكالات)



قتل قيادي سابق بتنظيم القاعدة، اليوم الخميس، في قصف للنظام السوري استهدف مدينة إدلب السورية، حسبما أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان.

وقال المرصد إنه "وثق مقتل القيادي في هيئة تحرير الشام أبو حمزة المصري خلال المعارك الدائرة بينها وبين قوات النظام" وبحسب المرصد، فإن القيادي محمد عباس المعروف بلقب "أبو حمزة المصري"، قضى خلال عمليات القصف والاستهداف المتبادلة بين قوات النظام وحلفائها من المليشيات المدعومة من ايران من جهة وهيئة تحرير الشام والفصائل العاملة في ادلب من جهة ثانية

ونقل المرصد عن مصادر لم يسمها أمن ابو حمزة المصري كان قياديا التحق بصفوف القاعدة في افغانستان بعد دراسته في كلية الحقوق في مصر كما قاتل في باكستان وسجن لسنوات في مصر قاربت 16 عاما.

واوضح ان المصري التحق منذ 6 سنوات بجبهة النصرة في سوريا وتنقل بين عدد من الجبهات مثل حماه وحلب وادلب قبل ان يتم قتله.

في السياق، أكدت مراسلة أخبار الآن جنان موسى في تغريدات على موقع تويتر، نبأ قتل المصري، مشيرة الى أنه من كبار الشخصيات الجهادية في العالم، لقي مصرعه على يد النظام السوري وحلفائه خلال الحرب القائمة في ادلب. واسمه أبو حمزة المصري وهو مقاتل مصري مخضرم في القاعدة.

واضافت "أبو حمزة المصري جهادي مخضرم مع القاعدة في أفغانستان. وقد أمضى فترة من حياته في سجن مصري. انتهى به الأمر في مدينة حلب السورية 2012 في بداية الثورة القائمة ضد النظام السوري. كان مع جبهة النصرة ثم توسط بين جبهة تحرير الشام والأحرار".

كما اشارت إلى أن أبو حمزة المصري كان عضوا مهما في القاعدة، وقد حاولت الولايات المتحدة الامريكية قتله في سوريا خلال هجوم بالطائرات بدون طيار على منزله. لكنه نجى من هذا الهجوم، ولكن تم قتل زوجته.

واضافت "رجل القاعدة أبو حمزة المصري كان يحظى باحترام كبير في شمال سوريا. تلقى إصابة في قدمه خلال إحدى المعارك وأصبح يستخدم العكازات للمشي، ومع ذلك لم يتوقف عن الذهاب إلى الخطوط الأمامية. وكان أيضا يعطي دروس في الدعوة."



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