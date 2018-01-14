انطلاق أكبر تمرين عسكري إماراتي أمريكي في المنطقة

أخبار الآن | الإمارات العربية المتحدة - (وام)

أعلنت الإمارات، بدء فعاليات التمرين المشترك "الاتحاد الحديدي 6"، بين القوات البرية الإماراتية والجيش الأمريكي، الذي يستمر لمدة أسبوعين، على أرض إماراتية.

واستكملت كافة الاستعدادات الخاصة بالحدث، كما اكتمل وصول القوات الأمريكية المشاركة في التمرين الذي يعد الأبرز في المنطقة والأكبر مشاركة من قبل الجانبين..

ويهدف التمرين إلى تطوير وتعزيز العلاقات بين الدولتين من خلال التدريبات وتبادل الخبرات العسكرية لرفع الكفاءة والجاهزية القتالية لدى الجانبين.

كما ترمي التدريبات إلى توطيد العلاقات الدولية لصقل وتطوير مهارات منتسبي القوات البرية، ورفع الكفاءة القتالية للوصول إلى الاحترافية في أداء المهام.

تأتي خطط وبرامج القوات البرية التدريبية المشتركة مع الدول الشقيقة والصديقة لتبادل وتطوير مهارات وكفاءة منتسبيها ورفع مستوى الجاهزية القتالية وفق أحدث الأنظمة القتالية للاستفادة من الخبرات المتبادلة وتعزيز التعاون الدولي في مجال العمليات المشتركة وصولاً إلى تحقيق الهدف المنشود في مواجهة التحديات والأزمات التي يشهدها العالم اليوم.

و قد استُكملت كافة الاستعدادات الخاصة بالتمرين المشترك كما اكتمل وصول القوات الأميركية المشاركة في التمرين والذي يُعد الأبرز في المنطقة والأكبر مشاركة من قبل الجانبين.