مقتل فلسطينيين في غزة برصاص الجيش الإسرائيلي

أخبار الآن | غزة - فلسطين - (وكالات)

قتل فلسطينيان برصاص الجيش الإسرائيلي في غزة، في يوم اندلعت فيه مواجهات بين شبان فلسطينيين والجيش الإسرائيلي، في عدد من المدن الفلسطينية.

ووقعت المواجهات في الخليل وبيت لحم وقلقيلية وكفر قدوم وأريحا والبيرة وقرى شمال غربي رام الله، وبلدتي حيوس وعزون شمالي الضفة الغربية، حسب مصادرنا، في رد فعل ميداني على إصرار الولايات المتحدة على قرارها باعتبار القدس عاصمة لإسرائيل، في تصويت الجمعية العامة للأمم المتحدة.

وأطلقت القوات الإسرائيلية الرصاصات المطاطية وقنابل الغاز المسيل للدموع بشكل مكثف في مواجهة الشباب المحتجين، مما أدى إلى إصابة عدد كبير منهم.

وأعلن الناطق باسم وزارة الصحة الفلسطينية أشرف القدرة، أن شابا فلسطينيا قتل برصاص الجيش الإسرائيلي في مواجهات اندلعت بين المتظاهرين والجيش بعد صلاة الجمعة على حدود قطاع غزة.

وقال القدرة في بيان: "استشهد الشاب زكريا الكفارنة (24 عاما) إثر طلق ناري أصابه مباشرة في الصدر شرق جباليا" في شمال القطاع، حيث تدور مواجهات بين مئات المتظاهرين الفلسطينيين.



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