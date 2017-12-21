تهديد "غير مسبوق" من ترامب بشأن القدس

أخبار الآن | واشنطن - الولايات المتحدة - (وكالات)

هدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بوقف المساعدات المالية عن الدول التي ستصوت لصالح مشروع قرار بالأمم المتحدة اليوم الخميس ضد قراره الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل. وتَعقد الجمعية العامة للأمم المتحدة المؤلفة من 193 دولة جلسة طارئة نادرة اليوم الخميس بناء على طلب دول عربية وإسلامية بشأن القرار الأمريكي المثير للجدل.

وقال ترامب: "نحن لا نعبأ بذلك، ولكن الوضع لن يكون مثل الماضي عندما كان يمكنهم التصويت ضدنا ثم يحصلون على مئات الملايين من الدولارات من الولايات المتحدة". وأضاف أن شعبنا سئم من استغلال بلادنا ولن نسمح باستغلالها بعد الآن".

وأشاد ترامب بتصريحات السفيرة الأمريكية للأمم المتحدة نيكي هيلي التي قالت فيها إن الولايات المتحدة سوف تراقب التصويت و"تسجل أسماء الدول" التي ستصوت لصالح مشروع القرار الذي من المقرر أن تناقشه الأمم المتحدة، الخميس.

وكانت الولايات المتحدة استخدمت حق النقض (الفيتو) ضد مشروع قرار قدمته مصر في مجلس الأمن يدين الاعتراف الأمريكي بالقدس عاصمة لإسرائيل. ومنعت الولايات المتحدة، الاثنين، تمرير مشروع القرار بالفيتو رغم تصويت بقية الدول الأعضاء بمجلس الأمن البالغ عددهم 14 عضوا لصالحه، مما دفع الدول العربية والإسلامية إلى اللجوء للأمم المتحدة.

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