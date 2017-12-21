الملك سلمان وترامب يبحثان محاسبة إيران على أعمالها العدوانية

أخبار الآن | الرياض - السعودية - (واس)

بحثَ العاهلُ السعودي، الملك سلمان بن عبدالعزيز، هاتفيا مع الرئيسِ الأمريكي، دونالد ترامب، تنفيذَ قراراتِ مجلسِ الأمنِ الدولي ومحاسبةَ إيران على أعمالها العدوانية.

وقالت وكالة الأنباء السعودية "واس"، الأربعاء، إن الملك أجرى اتصالاً هاتفيا بترامب، الذي أعربَ عن إدانةِ الولايات المتحدة الأمريكية لمحاولةِ ميليشيات الحوثي الانقلابية استهدافَ مدينةِ الرياض بصاروخٍ باليستي.

كما أعرب عن "استنكاره لهذه المحاولة الإجرامية التي تمثل اعتداءً سافراً على سيادة المملكة وكانت تستهدف منطقة مأهولة بالسكان..".

وأكد ترامب "وقوف الولايات المتحدة الأمريكية مع المملكة في مواجهة تهديدات أمنها الوطني"، حسب ما أضافت "واس".

وبحث الزعيمان "الإجراءات الكفيلة بتنفيذ قرارات مجلس الأمن ذات الصلة، ومحاسبة النظام الإيراني على أعماله العدوانية وضلوعه في تزويد الميليشيا الحوثية التابعة له بالصواريخ لتهديد أمن واستقرار المملكة ودول المنطقة".

وأكد العاهل السعودي والرئيس الأمريكي في "الاتصال على ضرورة دعم جميع العمليات الإغاثية والإنسانية بهدف رفع المعاناة عن الشعب اليمني الشقيق".

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