التحالف العربي يعترض صاروخا جديدا أطلقته ميلشيات الحوثي

أخبار الآن | الرياض - السعودية - (وكالات)

اعلن التحالف العربي اعتراض صاروخ جديد أطلقته الميلشيات الحوثية , تم اعتراضه فوق مأرب في اليمن



وفي وقت سابق أعلن المتحدث الرسمي لقوات التحالف العقيد الركن الطيار تركي بن صالح المالكي، أن 83 صاروخا باليستيا أطلقها الحوثيون باتجاه المملكة العربية السعودية..

كما كان التحالف قد اعلن عن تمكنه من تدمير الصاروخ الباليسيتي الأخير في وقت سابق ، الذي استهدف العاصمة الرياض، الثلاثاء.

وأضاف في مؤتمر صحافي في قاعدة الملك سلمان الجوية، أن التحالف رحب بالمواقف الإيجابية الداعمة للسعودية بعد إطلاق الصاروخ.

وأعلن أن الحكومة الشرعية تسيطر حاليا على 85 في المئة من أراضي اليمن.

وشدد المتحدث الرسمي للتحالف على خطورة التدخل الإيراني في المنطقة.

وعلى صعيد العمليات، أوضح أن مديرية بيحان تم تحريرها بالكامل من الحوثيين.

وأشار إلى أن التحالف يواصل جهوده لإيصال المساعدات الإنسانية إلى الشعب اليمني، رغم تواصل إطلاق الصواريخ على السعودية.

وقال إن أكثر من 11 ألفا من عناصر ميليشيات الحوثي قتلوا أخيرا.

وإلى ذلك، عرض المتحدث صورا لعمليات قصف استهدفت بنية إنتاج الصواريخ في مدينة صعدة اليمنية، وكذلك قصف مقر قيادة لميليشيات الحوثي في المدينة.

ولمتابعة المزيد حول الدعم الايراني للحوثيين بالصواريخ في اليمن تابعوا وثائقي الحمولة المحظورة على اللينك التالي.

الحمولة المحظورة.. تصدير الفوضى

من مأرب عبر الهاتف الناطق الرسمي باسم الجيش الوطني اليمني العميد الركن عبده عبد الله مجلي

إقرأ أيضاً