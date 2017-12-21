الحمولة المحظورة.. تصدير الفوضى

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة

بعدما استعرض تلفزيون الآن في وثائقي سابق (الحمولة المحظورة طريق الحرس الثوري الى اليمن) طرق ووسائل التي يستخدمها الحرس الثوري لمد الحوثيين بالسلاح.

يكشف فريق أخبار الآن في وثائقي استقصائي عن استخدامات الحوثيين لهذا السلاح.

من يدرب الحوثيين على استخدام السلاح؟

من يزودهم بالتقنيات و المعلومات؟

ما هي الدلائل على ان هذا السلاح هو ايراني؟

خلال عملية إعداد الفيلم الوثائقي "الحمولة المحظورة - تصدير الفوضى" توصل فريق الإعداد مع الخبراء الذين التقاهم إلى معلومات تكشف بوضوح تلقي الحوثييندعما بالسلاح والخبراء من قبل الحرس الثوري الإيراني، بشتى أنواع الأسلحة والصواريخ التي تخدم سير العمليات العسكرية في اليمن.

المزيد من التفاصيل تابعوها في الفيلم الخاص الثلاثاء ٢٦ ديسمبر/كانون الأول التاسعة مساء بتوقيت السعودية