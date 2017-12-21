الأمم المتحدة توافق على قرار يرفض أي تغيير في وضع القدس

أخبار الآن | نيويورك - الولايات المتحدة - (وكالات)

تبنت الجمعية العامة للأمم المتحدة الخميس قرارا يرفض اعتراف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بالقدس عاصمة لإسرائيل بتأييد 128 دولة، وذلك رغم التهديدات الأميركية قبل وخلال الجلسة الطارئة.

وصوت ضد القرار 9 دول في حين امتنعت 35 دولة عن التصويت في الجلسة الطارئة التي بدأت بكلمة حاسمة لفلسطين أكدت أن "القدس هي مفتاح السلم والحرب".

ينص مشروع القرار على تأكيد أن قرار أو خطوة من شأنها تغيير طابع القدس وتركيبتها السكانية ليس لها أي تأثير قانوني، ويجب إلغاؤها بما يتوافق مع القرارات الدولية ذات الصلة.

وطالب مشروع القرار الدول بعدم نقل هيئاتهم الدبلوماسية الى القدس حسب قرار مجلس الأمن "478" كما دعا كل الدول الى الالتزام بقرارات مجلس الأمن المتعلقة بمدينة القدس وعدم الاعتراف بأي خطوات تخالف تلك القرارات.

وجدد مشروع القرار مطالبته بالعودة عن جميع السياسات السلبية على الارض والتي تعرقل حل الدولتين ومفاوضات السلام حسب المنصوص عليه في الاتفاقات الدولية واتفاق مدريد ومبادرة السلام العربية.

وكان الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، هدد بوقف المساعدات المالية عن الدول التي ستصوت لصالح مشروع القرار الذي تقدمت به اليمن عن الدول العربية.

وتحمل مسودة القرار الذي سيتم التصويت عليه اليوم ما ورد في النص الذي عرضته مصر على مجلس الأمن الدولي، وعطلت واشنطن إقراره باستخدام الفيتو.

يذكر أن تبني القرار في الجمعية العامة للأمم المتحدة غير ملزم بالنسبة لواشنطن، ويشكل إدانة رمزية فقط للخطوة الأميركية بنقل سفارتها إلى القدس.



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