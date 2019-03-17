هل تناول البيض يومياً يزيد خطر الإصابة بأمراض القلب؟

أخبار الآن | واشنطن - الولايات المتحدة الأمريكية - (وكالات)

ما تزال العلاقة بين البيض والإصابة بأمراض القلب موضع جدل، والسبب يعود إلى أن البيض هو أكثر الأطعمة الغنية بالكوليسترول شيوعاً.

وقد أظهرت نتائج بحث أمريكي أن البالغين الذين يتناولون بيضة واحدة يومياً , أكثر عرضة للإصابة بأمراض القلب بنسبة 17 بالمئة، من أولئك الذين يمتنعون عن تناوله.

وأشارت النتائج إلى أن الاعتدال في تناول البيض يعتبر الأسلوب الأفضل.

وقام الباحثون في كلية الطب في فاينبرج التابعة لجامعة نورث وسترن، وفي أماكن أخرى بتجميع نتائج من ست دراسات سابقة، ثم حللوا البيانات الخاصة بحوالي 30 ألف من البالغين الأمريكيين الذين أبلغوا عن تناولهم اليومي للبيض، وقد تمت متابعة المشاركين لمدة 17 عامًا تقريبًا.

واعتمد الباحثون في استنتاجاتهم على ما قاله المشاركون, أخذين في الاعتبار ارتفاع ضغط الدم والتدخين والسمنة وغيرها من السمات التي يمكن أن تسهم في مشاكل في القلب.

وتم العثور على مخاطر البيض والكوليسترول بشكل عام ؛ دون إجراء تحليل منفصل لكل طعام غني بالكوليسترول.

وقال الدكتور بروس لي من جامعة جونز هوبكنز " إن دراسات التغذية غالباً ما تكون ضعيفة لأنها تعتمد على أشخاص يتذكرون ما يتناولونه".

وأضاف لي الذي لم يشارك في البحث ، إن الدراسة الجديدة تقدم بيانات رصد فقط ، ولكنها لا تبين أن البيض والكوليسترول تسبب أمراض القلب والوفيات.

كما لاحظت نورينا ألين، إختصاصية الطب الوقائي ، أن الدراسة تفتقر إلى المعلومات حول ما إذا كان المشاركون يتناولون البيض المسلوق أو المقلي أو المخلوط بالزبدة ، والتي قالت إنها قد تؤثر على الصحة بشكل كبير.

لكن أحدث إرشادات الحكومة الأمريكية للتغذية ، من عام 2015 ، أزالت الحد اليومي للكوليسترول.

وبينما لا يزال يُنصح بتناول أقل قدر ممكن من الأطعمة الغنية بالكوليسترول، تقول التوصيات إن البيض لا يزال جزءًا من نظام غذائي صحي ، كمصدر جيد للبروتين ، إلى جانب اللحوم الخالية من الدواجن والدواجن والفاصوليا والمكسرات. ويقول خبراء التغذية إن الدراسة الجديدة من غير المرجح أن تغير هذه النصيحة.

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