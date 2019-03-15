لماذا يجب عليك تناول وجبة الإفطار كالملوك؟

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

ذكرت دراسة حديثة أن الحصول على "فَطور الملوك" وهو الوجبة الصباحية الغنية بالطاقة، قد يعزز صحة القلب. ووجد الباحثون اليونانيون أن تناول 400 سعرة حرارية على الأقل في الصباح، مرتبط بمستويات أقل من تراكم الترسبات في الشرايين، ولم يحدد الفريق أي الأطعمة الأفضل لتناولها في الإفطار، لكنهم قالوا إن الجبن ومنتجات الألبان والحبوب والخبز هي الأطعمة الرئيسة التي ذكرها المشاركون في الدراسة.

وقام الباحثون في جامعة كابوديستريان في أثينا بتقييم بيانات ما يقارب 2000 شخص، بمتوسط ​​عمر 63 عاما. وقسم الباحثون المشاركين إلى ثلاث مجموعات بناء على كمية استهلاكهم اليومي من السعرات الحرارية: الطاقة العالية (أكثر من 20%)، الطاقة المنخفضة (5 إلى 20%) أو وجبة الإفطار (أقل من 5%).

وتنص هيئة الخدمات الصحية الوطنية على أن النساء يحتجن إلى 2000 سعرة حرارية في اليوم، بينما يبلغ متوسط السعرات الحرارية التي يحتاجها الرجال 2500.

ووجد الباحثون أن المشاركين الذين تناولوا وجبة فطور عالية الطاقة يميلون إلى أن تكون لديهم شرايين أكثر صحة من أولئك الذين تناولوا وجبات منخفضة أو منعدمة الطاقة.

وكان تصلب الشرايين غير طبيعي في 15% من هؤلاء الذين يتغاضون عن تناول وجبة الإفطار و9.5% ممن يتناولون وجبة إفطار منخفضة الطاقة، و8.7% فقط بالنسبة لأولئك الذين يتناولون وجبة إفطار عالية الطاقة.

واستنادا إلى هذه النتائج، قال الدكتور سوتيريوس تسالماندريس، معد الدراسة: "يجب أن يكون الإفطار عالي الطاقة جزءا من نمط الحياة الصحي".

وأضاف سوتيريوس قائلا: "قد يكون تناول وجبة الإفطار التي تشكل أكثر من 20% من إجمالي السعرات الحرارية اليومية متساويا أو أكثر أهمية من النمط الغذائي المحدد للشخص، مثل ما إذا كان يتبع حمية البحر الأبيض المتوسط، أو اتباع نظام غذائي منخفض الدهون أو أي نمط غذائي آخر".

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