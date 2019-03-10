وضعية واحدة للنوم مفيدة للصحة.. ماذا يقول الباحثون؟

أخبار الآن | دبي – الإمارات العربية المتحدة (theladders)

إنّ وضعيات النوم للإنسان عديدة. فالبعض ينام على ظهره، والبعض الآخر ينام على جنبه الأيمن أو الأيسر، في حين أن البعض أيضاً ينام على بطنه. بحسب العديد من الباحثين، فإنّ هناك وضعيات عديدة تؤثر بشكل سلبي على صحة الإنسان، مشيرين إلى أنّ "8% فقط من الأشخاص البالغين ينامون على الظهر.

يقول الباحثون أنّ "النوم على المعدة أو على الجانب ليس سليماً، فالاستلقاء على الظهر هي الوضعية المفيدة للصحة"، موضحين أنّ "وضعية النوم على الظهر تجعل الرأس والعنق والعمود الفقري في وضعية طبيعية الأمر الذي يساعد على الوقاية من آلام الظهر".

أما بالنسبة للمرأة الحامل، فإنه لا يمكنها النوم على ظهرها، بل عليها النوم تبعاً لوضعية الجنين في الرحم، لأن ذلك يساعد على دوران الدم في جسم الأم والجنين معاً.

مصدر الصورة: CNN

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