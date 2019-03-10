الحصبة تعود من جديد.. و"اللقاحات" تشغل العالم



أخبار الآن | دبي الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

عاد مرض الحصبة، الذي يصيب عادة الأطفال، إلى الواجهة من جديد مع تسجيل ارتفاع في حالات الإصابة بهذا المرض في عدد من الدول، لا سيما الغنية منها مثل ألمانيا والولايات المتحدة ونيوزيلاندا.

وتعد الحصبة مرضاً فيروسياً معدياً يصيب عادة الأطفال وفي بعض الأحيان الكبار، ويتسبب بارتفاع درجة الحرارة واحمرار العينين، قبل أن يظهر طفح جلدي يبدأ بالوجه وينتشر في جميع أنحاء الجسم.



ومع عودة مرض الحصبة، عاد الجدل أيضاً، المستمر منذ 80 عاما، بشأن فعالية اللقاحات التي تعطى للأطفال لمنع الإصابة بالمرض، حتى أنه وصل إلى نواب في مجلس الشيوخ الأمريكي هذه المرة.

وكشفت مراكز الولايات المتحدة لمكافحة الأمراض والوقاية، عن 206 إصابات بالحصبة في يناير وفبراير الماضيين، ليكون 2019 أسوأ عام تسجل فيه البلاد هذا العدد من المرضى منذ 1992.

ودفعت الدعاية المضادة للقاحات التي تقودها جمعيات طبية في دول عدة عبر العالم، بعض الآباء، إلى عدم تطعيم أطفالهم ضد بعض الأمراض المعدية، ومنها الحصبة، الأمر الذي ساهم في ظهورها مجدداً.



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