لا تتكاسل.. حساب سعرات طعامك الحرارية لا يأخذ وقتا (دراسة)

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (dw)

انتهاج نظام حياة صحي ، قد يبدو للبعض صعباً ، يحتاج جهداً ووقتاً لحساب ومراقبة كل ما يأكلونه ، على الرغم من أن النظام الصحي ينعكس إيجابياً على حياة الإنسان وصحته البدنية والنفسية ويساعد بالطبع في انقاص الوزن والحفاظ على الجسم المثالي .

لكن في الحقيقة ، الحياة الصحية ليست صعبة إطلاقاً ولا تحتاج الكثير من الوقت فوفقاً لبحث جديد نشر في مجلة "أوبسيتي" العلمية، يحتاج الناس لقضاء 14.6 دقيقة يومياً فقط في مراقبة السعرات الحرارية الخاصة بهم للـلحصول على وزن صحي.

الدراسة شارك فيها 142 شخص ، طلب منهم تسجيل كل ما يأكلون يومياً لمدة 6 أشهر بشكل مفصل يشمل السعرات الحرارية، وحجم الوجبات المتناولة، وكمية الدهون، وطريقة التحضير.

النتائج كانت إجابية فـالمشاركين نجحوا بخسارة الوزن وفقدوا أكثر من 10 في المئة من وزنهم، بعد التزامهم بالمراقبة الذاتية، واستخدامهم أحد التطبيقات لتسجيل ما يأكلون 3 مرات يومياً.

وبنهاية البرنامج، تبين أنهم كانوا يقضون أقل من 15 دقيقة فقط في تسجيل نشاطهم.

ويعتقد الباحثون أن النتائج تستحق التطبيق ومحفزة للأشخاص ليراقبوا ما يأكلون أكثر ، فهو سهل ولا يأخذ الكثير من الوقت .

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