إليكم 10 نصائح لخفض نسبة الكوليسترول في الدم

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة ( clevelandclinic)

على الرغم من أن أجسامنا تحتاج إلى الكوليسترول لمواصلة بناء خلايا سليمة، فإن الإصابة بارتفاع نسبة الكوليسترول في الدم يمكن أن يزيد من خطر الإصابة بأمراض القلب.

لتقليل خطر الإصابة بأمراض القلب الطارئة، يشارك اختصاصي التغذية مايكل كروفورد ببعض الـنصائح التي تساعد على خفض نسبة الكوليسترول في الدم من خلال اتباع نظام غذائي سيحقق أُفضل فائدة من التمارين الرياضية .

1. التقليل من الدهون الحيوانية

تخلص من اللحوم الدهنية ،مثل الببروني والنقانق و الأضلاع وقطع اللحم البقري ولحم العجل أو لحم الغنم. أيضا ، حاول أن لا تتناول الدجاج بالجلد . تجنب منتجات الألبان كاملة الدسم مثل الحليب كامل الدسم والجبنة والقشدة والقشدة الحامضة والزبدة. تحتوي هذه الأطعمة على دهون مشبعة وكولسترول ، وكلتاهما ترتبطان بارتفاع مستوى الكوليسترول في الدم وتراكم الدهون في الأوعية الدموية.

2. تناول الألياف

يمكن للألياف القابلة للذوبان القضاء على الكوليسترول وإزالته . ابحث عن الألياف القابلة للذوبان في الشوفان ، بذور الكتان ، السيلليوم ، الشعير ، الفاصوليا المجففة والبقوليات ، والفواكه ، والحبوب الكاملة.

3. الخضروات

اختر وجبة واحدة على الأقل بلا لحوم ،واستبدلها بالـبروتين النباتي مثل الفاصوليا والعدس والتوفو أو الكينوا. جرب هذه البروتينات النباتية في السلطة أو الحساء، لتقليل كمية الدهون المشبعة وزيادة كمية الألياف.

4. ضع الكربوهيدرات باعتبارك عند اختيار وجباتك.

تظهر الأبحاث أن اتباع نظام غذائي منخفض الكربوهيدرات يمكن أن يساعدك على إنقاص الوزن والحد خطر الإصابة بالأمراض . اختر الكربوهيدرات عالية الألياف مثل دقيق الشوفان والنشويات بالحبوب الكاملة والفاصوليا والعدس والفواكه الكاملة ، والتي ستوفر الطاقة التي تحتاج إليها وتشعرك بالشبع لفترات طويلة .

5. انقص بعض الكيلوغرامات من وزنك

إذا كنت تعاني من زيادة الوزن أو السمنة ،حاول من تخفيف وزنك يساعد تخفيف الوزن على خفض مستوى الكوليسترول الضار.

6. تحرك أكثر

90 دقيقة من التمارين يومياً تحسن من صحة القلب وتساعد في فقدان الوزن. فكر في المشي ، وركوب الدراجات ، والتجديف، والسباحة. إذا وجدت 90 دقيقة مدة طويلة ، ابدأ بـ 30 دقيقة وزدها تدريجياً.

7. الرياضة بوتيرة منظمة وصحيحة

التمارين التي تحدثنا عنها سابقاً تعد تماريناً خفيفة ومنخفضة الكثافة، حاول أن تضيف أيضاً بعض التمارين القاسية التي تستهدف العضلات فهي تساعد على نحو كبير على حرق الدهون وتحسين صحة القلب .

8. غير أسلوب حياتك واجعل الحياة الصحية عادة

الاتساق هو المفتاح. مارس التمارين بانتظام وسترى انخفاض مستويات الدهون الثلاثية. Triglycerides .

9. التجديد

التجديد هو ملح الحياة ، أحياناِ قد تحتاج لإضافة بعض التغييرات على نمط حياتك ، حتى عندما تلتزم بالأسلوب الصحي ، فهذا سيبقيك متحمساً للاستمرار بالعمل .

10. أضف التكنلوجيا لحياتك الصحية

يمكن للعديد من الأدوات التقنية الرائعة تزويدك بمعلومات عن التمارين الرياضية . وغالبًا ما تحتوي تطبيقات الهواتف الذكية على نظام تتبع التمارين الرياضية وتقنيات التحفيز وتتبع السعرات الحرارية التي تعطيك أيضاً بعض النصائح المفيدة .بالإضافة إلى ذلك ، فإن أجهزة مراقبة معدل ضربات القلب يمكن أن تساعد في توجيه خطة التمرين وتحفيزك .

اقرأ أيضاً :

دراسة: تناول الحلوى يساعد على فقدان الوزن

تحذير من استخدام الهاتف أثناء الأكل