10 تغيرات في جسمك لا تتجاهلها أبداً .. بل استشر طبيباً !

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (brightside)

الهواء الجاف قد يتسبب ببعض المشاكل الجلدية مثل الجفاف وغيرها ، هناك بعض المشاكل التي قد تبدو في ظاهرها بسيطة ، وغير خطيرة ، لكنها في والواقع قد تكون مؤشراً لمشاكل أكثر جدية ، يجب عدم تجاهلها ، والتوجه للطبيب فوراً ، هنا جمعنا لكم 10 علامات قد تظهر على جسمك ، عليك أن لا تتتجاهلها .

1- شفاه جافة أو متشققة .

جفاف الشفاه علامة واضحة على وجود حساسية. في هذه الحالة ، انتبه جيدًا لمستحضرات التجميل التي تستخدمها وكذلك منتجات النظافة الفموية ، والأطعمة التي تتناولها ، وحتى الأدوية.

تشير الشقوق في زوايا الفم إلى نقص الفيتامينات B ، A ، و E. أما اذا تصاحب ا جفاف العينين ، وجفاف الفم ، ومشاكل في الجهاز الهضمي، فمن المفضل زيارة الطبيب لأنه يمكن أن تكون هذه أعراض لمرض المناعة الذاتية يسمى متلازمة سجوجرن.

2 - تساقط شعر الحواجب

الحواجب السميكة لا تظهرك على الموضة فقط هذه الأيام ، ولكنها أيضًا مؤشر صحي كبير. الفقد الدوري لـشعر الحاجبين طبيعي، ولكن إذا لاحظت فقدانًا زائدًا للشعر وكذلك ظهور بقع صلعاء أو اختفاء كامل للحاجبين ، اتصلي بالطبيب على الفور.إذ يمكن ربط هذه الأعراض بمشكل في الغدة الدرقية.

3- ضعف الأظافر

كلنا نعلم كيف تبدو الأظافر الصحية ، لذلك أي تغيير في لونها أو هيكلها هو إشارة تنذر بالخطر.

يمكن أن تكون الأظافر الرقيقة والباهتة علامة على فقر الدم ونقص الحديد في الجسم في حين أن الاصفرار يمكن أن يشير إلى اضطرابات في الجهاز الهضمي والكبد أو حدوث عدوى فطرية.

أما البقع البيضاء والخطوط البيضاء في الأظافر يشيران إلى فقر في معادن الزنك والنحاس واليود ، ويمكن أن تصبح الأظافر هشة للغاية عند نقص الفيتامينات والكالسيوم والحديد وكاروتين بيتا في الجسم.

4 - شفاه باهتة اللون محددة بلون مشرق

هذه العلامة لها تفسيرات مختلفة لأمراض مختلفة. إذا أصبحت حدود الشفاه الحمراء للشفة السفلية منتفخة وهناك فقاعات صغيرة تظهر عليها، فمن المحتمل أنك حساس جدًا للأشعة فوق البنفسجية. ما يمكنك القيام به في هذه الحالة هو تقليل تعرضك للشمس والاستعانة بـمستحضرات التجميل الواقية من الشمس.

أما إذا كان الجزء الأوسط من الشفة يعاني من نفس الأعراض؟ فهذا هو العصاب الخضري. تناول المهدئات سيكون جزءًا مهمًا من العلاج إلى جانب المراهم المضادة للالتهاب.

بينما يشير التورم الشديد واحمرار الشفة الكاملة إلى وجود تفاعل تحسسيهنا عليك الاهتمام أكثر بـمستحضرات التجميل ومعجون الأسنان الذي تستخدمه وزيارة طبيب الحساسية.

5 - الوجه الأحمر

هناك 3 أسباب شائعة لاحمرار الوجه . بالنسبة للنساء بعد سن الأربعين ، يرجع ذلك إلى انخفاض مستويات الهرمون مما يشير إلى بداية انقطاع الطمث. قد يشير الوجه الأحمر أيضًا إلى وجود عدوى تسبب داء الدويدية. أما الاحمرار الجزئي الذي يصاحب النوبات المفاجئة للدوار يمكن أن يشير إلى تقلبات الضغط التي يمكن علاجها بمساعدة أدوية خاصة.

6 - الجفاف في كعب القدم

جفاف الجلد على القدمين يسببه عدم وجود الفيتامينات A و E. ويمكن أيضا أن يسببه وجود الالتهابات الفطرية التي تؤثر على الحالة العامة للبشرة. الحالة الأخيرة عادة ما تترافق مع اصفرار الأظافر أو تشققها أو ظهور الخطوط البيضاء فيها . إذا كان الجفاف والخشونة لا يختفيان حتى مع ترطيبها والاهتمام بها وتناول والكمية الكافية من الفيتامينات ، فقد يكون هذا علامة على اضطراب الغدد الصماء.

7 - جفاف اليد والجلد

الجلد الجاف هو أمر شائع في المواسم الباردة ولكن مع استخدام كريم مرطب ، واستهلاك الكثير من الماء وتناول الفيتامينات هذه المشكلة يمكن حلها . إذا لم تساعدك الحلول المذكورة آنفاً ، فستفضل زيارة طبيب الأمراض الجلدية لأن البشرة الجافة هي أيضًا واحدة من العلامات الشائعة لمرض السكري وقلة نشاط الغدة الدرقية.

اذا لم تكن بشرتك خشنة فقط ولكن أيضًا متجعدة ومليئة بالشقوق ، فقد يكون سببه التهاب الجلد الناجم عن تفاعل بسبب استخدام مواد كيميائية.

8 - تشوه القدم

تشوه القدم قد يسببه إهمال علاج القدم المسطحة "الفلات فوت " والذي عادة ينتشر عند النساء ، تجاهل القدم المسطحة بارتداء الأحذية غير المناسبة كأحذية الكعب العالي قد تتسبب في مفاقمة المشكلة ما قد يؤدي للشعور بالألم ، وتشوه القدم وهو الأمر الذي لا تود حدوثه .

9 - البقع البيضاء على الأسنان

يعتبر التسمم بالفلور مرضًا مزمنًا يتطور (عند استهلاك كميات كبيرة من الماء أو المنتجات ذات المحتوى العالي من مركبات الفلورين). هناك 5 أنواع من تصنيف التسمم بالفلور: تسمم محتمل ، تسمم معتدل ، معتدل ، فوق المعتدل ، وشديد التسمم . تظهر الأشكال الثلاثة الأولى من التسمم من خلال البقع (كما في الصورة أعلاه) ، في حين أن آخر نوعين من التسمم قد يؤدي إلى تحطيم أنسجة الأسنان وتفتت الأسنان

10- تساقط الشعر

في الغالب، تكون ظاهرة تساقط الشعر نتيجة لدورة النمو الطبيعية للشعر. فالتساقط بوتيرة تتراوح ما بين 50 إلى 100 شعرة يوميا، يعتبر أمرا طبيعيا جدا.

إذا زادت عن هذا الحد الطبيعي فقد يكون لهذا علاقة بوجود الالتهابات الجلدية ، واضطرابات الغدة الدرقية ، أو اضطرابات في المناعة الذاتية.

مصدر الصور : brightside

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