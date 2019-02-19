8 علامات قد تشير إلى نقص البروتين لديك.. تعرف عليها

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة ( brightside )

من المعروف أن البروتين يلعب دوراً حيوياً في عمل أجسامنا . و نقصه يجعل الجسم يعاني من الكثيرمن المشاكل الصحية .

تقول دراسة إن حوالي مليار شخص في العالم يعانون من نقص البروتين. خاصة في وسط أفريقيا وجنوب آسيا حيث يحصل ما يصل إلى 30٪ من الأطفال على كمية قليلة جدًا من البروتين.

كيف تعرف إذا كان لديك نقص في البروتين؟ بحسب موقع Bright Side ،فإن هناك بعض العلامات والأعراض يمكن أن تكشف عن نقص البروتين ، اليك 8 منها :

8. الشعور الدائم بالجوع



إذا كنت تشعر دائمًا بالجوع ولديك الرغبة الشديدة في تناول الطعام والوجبات الخفيفة ، فقد يكون ذلك نظامك الغذائي منخفض البروتين ، عالي الكربوهيدرات والسكر. قد تكون المشكلة لديك هو تناولك لطعام عالي السعرات الحرارية الذي تكون فيه كمية البروتين منخفضة مقارنة بعدد السعرات الحرارية.

7. فقدان كتلة العضلات وآلام المفاصل

العضلات هي أكبر خزان من البروتين في الجسم. ضعف العضلات وفقدان الوزن والشعور بالألم هي علامات على نقص البروتين. وتقول دراسة أن هذا شائع الحدوث مع كبار السن. البروتين ضروري لنمو العضلات وصيانتها.



6. مشاكل الجلد والأظافر

يمكن أن يؤدي نقص البروتين إلى جعل أظافرك ضعيفة وهشة ، وفي بعض الحالات ، ستلاحظ ظهورخطوط بيضاء وبقع بنية على الأظافر.

يمكن لنقص البروتين أن يؤثر على الجلد أيضًا ، حيث أن البروتين مسؤول عن تجديد الخلايا ، وإنتاج خلايا جديدة ، لتـحل محل الخلايا الميتة. إذا نقص البروتين ، فسوف تلاحظ أن بشرتك جافة ومتشققة.



5. تساقط الشعر

يتكون شعرنا من 90 ٪ من البروتين المعروف باسم الكيراتين. إذا كنت لا تحصل على ما يكفي من المواد البروتينية ، فقد ينحسر شعرك ويبهت لونه. يحدث هذا لأن الجسم يتوقف عن استخدام البروتين لأشياء غير أساسية مثل نمو الشعر في محاولة للحفاظ على كميته الموجودة في الجسم .



4. الكبد الدهني

الكبد الدهني هو واحد من أكثر الأعراض شيوعا لنقص البروتين ، وإذا ترك دون علاج ، يمكن أن يسبب مرض الكبد الدهني ، مما يتسبب في التهاب ، وتندب الكبد ، والفشل الكبدي المحتمل.

هذا الحالة شائعة مع أولئك الذين يستهلكون الكثير من الكحول ، والناس الذين يعانون من السمنة المفرطة.



3. زيادة خطر الإصابة بكسور العظام

تماما مثل العضلات ، يمكن أن يـؤثر انخفاض البروتين على العظام أيضا. فعدم وجود ما يكفي من البروتين يؤدي إلى إضعاف العظام ، وبالتالي يزيد من خطر الإصابة بكسور العظام. هذا في الغالب لأن "البروتين ضروري لامتصاص الكالسيوم والمساعدة في عملية الأيض".



2 . مشاكل في النوم

إذا كان لديك مشكلة في النوم أو تعاني من الأرق ، فمن المرجح أن هذا مـرتبط بنقص البروتين. فالبروتينات التي نحصل عليها من الطعام الذي نأكله هي لـبناء التريبتوفان، وهو حمض أميني يسبب النعاس. ويشار إلى أنه يجب علينا تناول طعام غني بالبروتين عندما يقترب وقت النوم فهذا يساعد عل الحصول على نوم أفضل.



1 . ضبابية التفكير



من المهم جدا الحصول على كمية مناسبة من البروتين لدعم وظيفة الدماغ الصحية. إذا كنت تواجه ضعفًا في الذاكرة أو مشكلة في تعلم أي شيء جديد ، فهذا دليل على أنك تعاني من نقص في البروتين. تقول دراسة أن الدوبامين ، والدرينالين ، والسيروتونين هما الناقلان العصبيان الذين يحتاجهما جسمك من أجل التركيز.

ووفقًا لوزارة الزراعة الأمريكية ، فإن الحد الأدنى الموصى به من البروتين اليومي للبالغين هو 56 جرامًا يوميًا للرجال ، و 46 غرامًا يوميًا للنساء - وبالنسبة للأطفال ، يتراوح هذا بين 19 جرام إلى 34 جراماً حسب العمر. وقد تـختلف هذه النسبة للمرأة الحامل والمريض .

مصدر الصور : brightside

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