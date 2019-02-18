الوجبة المدرسية تحسن مهارات التلاميذ التعليمية

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

كشفت دراسة دولية حديثة، أن الوجبة المدرسية التي يتناولها الأطفال في منتصف اليوم الدراسي، تحسن مهاراتهم في القراءة والرياضيات في المرحلة الابتدائية.

ووجد الباحثون أن أطفال المدارس الابتدائية الذين حصلوا على برنامج غذائي مجاني ومنتظم , حصلوا على نتائج تعليمية أفضل بكثير.

وقام فريق البحث بدراسة تأثير نظام وجبات الطعام في منتصف النهار في الهند، التي تمتلك أحد أكبر برامج التغذية المدرسية المجانية في العالم، بإطعام أكثر من 120 مليون طفل يوميا.

وأظهرت الدراسة، أن الأطفال الذين استفادوا من التغذية المدرسية في منتصف النهار على مدى 5 سنوات، سجلوا نتائج أعلى في اختبار القراءة بنسبة 18%، كما أظهروا تحسن ا بنسبة 9% في درجات اختبار الرياضيات، مقارنة بالتلاميذ الذين حصلوا على الوجبات المدرسية لفترة أقل من عام.

وخلص الباحثون إلى أن الدراسة أثبتت التأثير التراكمي لنظام التغذية، مع مرور الوقت، على اعتبار أن الفائدة الحقيقية من وجبات الغذاء المدرسية تم رصدها لدى الأطفال الذين تناولوها لمدة سنتين إلى 5 سنوات.

وأشار الفريق إلى أن النتائج تؤكد القيمة الأساسية التي تعود على صحة الأطفال بفضل برامج التغذية المدرسية المجانية التي تدار حول العالم.

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