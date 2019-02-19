بعيداً عن العقاقير.. 6 أطعمة طبيعية تعالج الإمساك

أخبار الآن | دبي – الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

يعاني الكثير من الأشخاص من الإمساك الذي يحدث بسبب اضطراب في وظيفة الأمعاء، الأمر الذي يؤدي إلى آلام في البطن. ويعني الإمساك أنّ حركات الأمعاء تصبح صعبة أو تحدث بشكل أقل من المعتاد.

وغالباً ما يعمد المصاب بالإمساك إلى اللجوء للعقاقير الطبية لتسهيل حركة الأمعاء. لكنّ هذا الأمر لا يجب أن يستمرّ لوقتٍ طويل، إذ من الضروري معالجة هذه المشكلة الصحية باتباعٍ علاجٍ يضعه الطبيب المختص.

ومع ذلك، فإنّ هناك العديد من الأعشاب الطبيعية والأطعمة التي تساهم في علاج الإمساك، وتسهيل حركة الأمعاء، وهي على النحو التالي:

العشبة/الطعام الفائدة 1- بذور الكتان هي مصدر جيد للألياف الغذائية وأحماض أوميغا 3 الدهنية المفيدة لمعظم البالغين. وعليه، فإنّ بذور الكتان تعمل على تسهيل حركة الأمعاء، كما أنها تخفف الانتفاخات والغازات وآلام البطن والإسهال. 2- بذور الحلبة تساهم بذور الحلبة في حل مشاكل الجهاز الهضمي، كما أنها تعمل على معالجة اضطرابات المعدة. 3- الشعير يعمل الشعير على علاج أمراض الجهاز الهضمي والإمساك، كما يعمل على مكافحة التهاب المعدة. وللحصول على النتائج المرجوة، يمكن غلي الشعير لمدة 10 دقائق وتناول عصارته بشكل منتظم 3 مرات في اليوم لمدة أسبوعين. 4- الفواكه المجففة هي مصدر غني بالألياف والمفيدة للأمعاء، والتي تخلص الجسم من الفضلات بشكل سلس. 5- الخس هو من الخضروات الغنية بالألياف التي تساعد على حل مشكلة الإمساك من خلال الزيوت الطبيعية التي يحتوي عليها. 6- الخوخ نظراً لاحتوائه على الألياف الطبيعية كالبكتين، يساهم الخوخ في حل مشكلة الإمساك، وينصح بتناوله بدون تقشيره للحصول على الفوائد الكاملة منه.

مصدر الصورة: Yousense

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