بينها المكسرات.. 10 أطعمة لا تزيد الوزن رغم كميتها
أخبار الآن | دبي – الإمارات العربية المتحدة (وكالات)
يضطر الكثيرون عند اتباع حميات غذائية إلى عدم تناول الكثير من الأطعمة، ظناً منهم أنها تساهم في زيادة الوزن. غير أن موقع "هيلثي آند بريتي" كشف عن قائمةٍ بأطعمة لا تؤدي إلى ذلك عند تناول كميات منها تملأ المعدة، وهي على النحو التالي:
|الأطعمة
|الفائدة
|الخضروات الورقية
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يمكنك تناول الكثير منها حتى الشعور بالشبع، إذ أن السعرات الحرارية في غرام واحد من الخضروات الورقية أقل بكثير مما هو في غرام واحد من اللحوم.
|الفشار
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ينصح به أخصائيو التغذية، ونقصد به الفشار الطبيعي الغني بالألياف، باعتباره وجبة خفيفة.
|التونة
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يتناولها الرياضيون المحتروفن باستمرار لغناها بالبروتين الضروري لبناء العضلات، فضلاً عن قلة السعرات الحرارية فيها.
|الفاصولياء
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هي غنية بالبروتين والألياف، وتملأ المعدة بسرعة وتشعر الشخص بالشبع.
|الأفوكادو
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تحتوي على كميات كبيرة من الدهون الصحية، ورغم ذلك فإنّها ليست ضارة لأن هذه الدهون مختلطة بالكثير من الماء.
|خل التفاح
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ينصح بإضافته إلى الاطباق الغنية بالكاربوهيدرات، إذ يمنح شعوراً بالشبع.
|المكسرات
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لا تؤدي إلى زيادة الوزن رغم مستويات الدهون العالية فيها. فالمكسرات تساعد على تحسين عملية الأيض وتخفيض الوزن.
|الحبوب الكاملة
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هي موجودة في الأرز الأبيض والبني والشوفان، وتحمل الكثير من الألياف وتعزز الشعور بالشبع.
|الفلفل الحار
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يعتبر عنصراً فعالاً لخسارة الوزن، وتساعد الحرارة الطبيعية التي يسببها على حرق الدهون في الجسم خصوصاً عند منطقة الخصر.
|بذور الشيا
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تحتوي كل بذرة منها على 11 غراماً من الألياف، في حين أن تناول صحناً صغيراً منها يشعر الشخص بالشبع لفترة طويلة.
مصدر الصورة: Bakalie
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