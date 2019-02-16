بينها المكسرات.. 10 أطعمة لا تزيد الوزن رغم كميتها

... ميراندا كير سفيرة علامة كلير سكالب هيلث اند بيوتي ثيرابي لمستحضرات الشعر أعلنت عارضة الأزياء الأسترالية ميراندا كير عن كونها سفيرة علامة Clear Scalp Heath and Beauty Therapy لمستحضرات الشعر.

... خبراء يوصون بـ 10 أطعمة ضرورية لصحة من تجاوزوا الـ50 إن كنت قد وصلت إلى الخمسين من عمرك، وتود أن تبقى على حيويتك لأطول فترة ممكنة، فستحتاج إلى اختيار طعامك بحكمة وتضمين نظامك الغذائي بعض الأطعمة الهامة.

... كيف تفقد الوزن وتبدو أصغر من عمرك؟ ​ليس هناك وسيلة لإبطاء عملية التقدم في العمر، لكن كثير من الناس يبدون أكبر من عمرهم نظراً للعادات الغذائية غير الصحية ونمط الحياة.

... إستخدموا "القهوة" مع هذه الوصفة.. وإخسروا المزيد من الوزن تعتبر مشكلة "زيادة الوزن" مشكلة قد تواجه العديد من الأشخاص، فهي تحد من حركتهم كم تؤثر على نفسيتهم.. اذا كنت منهم اليك الحل

... تناول اللحوم بكثرة يضر الكبد كشفت دراسة هولندية عن أن الأشخاص الذين يأكلون الكثير من البروتينات الحيوانية قد يكونون أكثر عرضة لتراكم الدهون بشكل كبير في أكبادهم