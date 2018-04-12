هذا تأثير أقوى أنواع الفلفل الحار في العالم

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (نورا الشيخ)

فلفل "ترينداد سكوربيون باتش تي" هو فلفل أحمر فاقع حار للغاية لدرجة أن إعداده للطهي يحتاج أقنعة واقية من الغاز وملابس شبيهة بملابس الحرب الكيماوية.

ويبلغ طول الثمرة الواحدة من هذا الفلفل الحار المعروفة بإسم "الفلفل العقرب" 2.5 سنتيمتر فقط وتصل قوتها الى 1.2 مليون وحدة سكوفل

سكوفل وحدة قياس تستخدم لتقدير لذعة الفلفل من اختراع "ويلبر سكوفل" وهو عالم أدوية وكيمياء حيوية أمريكي.

ويصنف ثاني أشد فلفل حار بالعالم بحسب موسوعة غينيس للأرقام القياسية

"أما أقوى أنواع الفلفل بالعالم من حيث مذاقه الحار فهو"كارولينا ريبر" Carolina Reaper

قد يصل إلى ما يفوق 2،200،000 درجة على مقياس سكوفل، فرغم حجمه الصغير إلا أن شكله المجعّد وذيله الصغير توحي بشراسة هذا الفلفل.

النوع الآخر من الفلفل

فلفل "نيغا جولوكيا" الذي ينمو في سيرالانكا، لا يؤكل، لأنه قد يتسبب في وفاة الإنسان في حال أكله عن طريق الخطأ، لذا يسمى بين الأهالي بالفلفل الكوبرا! وتبلغ درجة لذعته على مقياس سكوفل 800 ألف درجة.

ولكن هذا لا يشكل شيئا مقارنة بفلفل بهوت جولوكيا الهندي الذي تم اكتشافه مؤخرا، والذي يلقب بـ"لسان الشيطان" ويصل لمليون درجة على مقياس سكوفل

ويحتوي الفلفل الحار العادي في أي مكان على ما يترواح بين 2500 إلى 8000 وحدة سكوفل.

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