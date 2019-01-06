6 طرق مجربة لإزالة الكرش والحصول على وزن مثالي في سن الـ40

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة

مع تقدمنا في العمر يصبح الحصول على الوزن المثالي وإزالة الكرش أمرًا صعب المنال، لأن معدل الأيض ينخفض لدينا، إليك بعض النصائح التي يمكن أن تساعدك على إنقاص الوزن حتى بعد سن الـ40!

1. فهم الحقائق قبل كل شيء أنه من السهل جدًا على الناس اكتساب الوزن في الـ40 ومن الصعب فقدانه. وفقا لموقع "gulf365".

2. تناولي الكثير من الفاكهة.. لغناها بمضادات الأكسدة التي تثبت تقلبات الهرمون وتعزز معدل الأيض إلى حد ما، مما يساعد على فقدان أسرع للخلايا الدهنية في الجسم..

3. تناولي أقل الطعام.. عند الوصول إلى الأربعينيات يجب تخيفض كمية الطعام الذي تتناولينه لتقليل كمية السعرات الحرارية التي تدخل الجسم..

4. طهي في المنزل.. تناول وجبات صحية في المنزل في معظم الأيام يمكن أن يساعدك على إنقاص وزنك.

5. لا تتخطي وجبة الإفطار.. يميل الأشخاص البالغون من العمر 40 عامًا إلى تخطي وجبة الإفطار ليصبح من الصعب تسريع معدل الأيض وفقدان الوزن.

6- إهمال الرياضة.. لا تجدين الوقت الكافي لممارسة الرياضة. ومع ذلك، خصصي وقتًا لممارسة التمارين لمدة لا تقل عن 40 دقيقة كل يوم.

إقرأ أيضا:

5 أسباب صحية ملحّة تدفعك لتناول المزيد من السمك