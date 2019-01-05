تناول بيضة يوميا يقي من مرض السكري

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (صحف)

توصلت دراسة فنلندية جديدة إلى أن تناول بيضة واحدة يومياً قد يقلل من خطر الإصابة بالنوع الثاني من داء السكري.

وتعتقد جمعية السكري الأمريكية أن البيض شيء عظيم، وتوصي بأن يتناوله مرضى السكري، اذ تحتوي كل بيضة على حوالي 0.5 جرام من الكربوهيدرات ، والتي ، من الناحية النظرية ، تحافظ على نسبة السكر في الدم تحت السيطرة.

كما أن البيض غني بالبوتاسيوم ، وهو جيد للقلب عن طريق الحفاظ على مستويات الصوديوم من الإرتفاع، والبيوتين ، وهو أمر جيد لإنتاج الأنسولين، كما أنه منخفض في السعرات الحرارية ومتنوع ليتم دمجه في النظام الغذائي.

وأضاف الباحثون أن البيض المسلوق أفضل من الأساليب الأخرى مثل القلي في الزيت أو الزبدة.

ووفقاً لموقع صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، قال الباحثون من إحدى الجامعات في فنلندا إن هناك جدلا دائرا حول هذه القضية: هل البيض جيد أم سيء بالنسبة لمرضى السكري؟

وقد تحولت الدراسات في كلا الاتجاهين - ولكن هذا التقرير المثير للجدل يقول إنه عندما يتعلق الأمر بالوقاية من المخاطر، فإن البيض شيء جيد.

وخلص الباحثون إلى أن أولئك الذين تناولوا بيضة يوميا لديهم دهون معينة في دمائهم وهي شائعة بين الرجال الذين لا يصابون بالمرض.

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