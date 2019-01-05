ماذا يفعل الشاي في جسمك؟



أخبار الآن | دبي – الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

أظهرت دراسة حديثة أن استهلاك الكثير من الشاي والعصائر المحلاة بالسكريات، تزيد من مخاطر الإصابة بأمراض الكلى، وتشكل ضغطاً إضافياً على أعضاء أخرى في الجسم.

وقال باحثون إن الأشخاص الذين يشربون الشاي والعصائر المحلاة بالسكر بانتظام، يواجهون مخاطر الإصابة بالأمراض بنسبة أعلى 61 في المائة، مقارنة مع من يتناولون هذه المشروبات قليلاً.

وكشفت الدراسة أن من بين الأمراض التي تسببها كثرة تناول الشاي والعصائر المحلاة بالسكر، ارتفاع ضغط الدم ومقاومة الأنسولين مع مرور الوقت، بالإضافة إلى زيادة الوزن، وفق ما ذكرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

ومن النتائج التي خلصت إليها الدراسة، الربط المباشر بين تناول الشاي والعصائر وعمل الكلى، إذ قال الباحثون إن شرب الشاي والعصائر بكثرة يمكن أن يضع تدريجياً ضغوطاً على الكلية ويسرع فقدانها وظيفتها.

ووفقاً لبيانات هيئة الخدمات الصحية الوطنية، فإنّ مرض الكلى المزمن يتسبب بوفاة 45 ألف شخص كل عام في بريطانيا، ويبلغ معدل انتشار المرض في الولايات المتحدة حوالي 14 بالمئة.

ومن بين الأسباب التي يمكن أن تساهم في تلف الكلى، التدخين والسمنة وارتفاع ضغط الدم والسكري وعدم ممارسة الرياضة، وينصح الخبراء بالابتعاد قد الإمكان عن الأطعمة والمشروبات التي قد تسبب هذه الأمراض.

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