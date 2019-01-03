تخفيض ضغط الدم بتناول الخضار

أخبار الآن | واشنطن - الولايات المتحدة ( أ.ف.ب )

يمثل إجراء تغييرات على النظام الغذائي للمرء أحد الوسائل البسيطة لتجنب ارتفاع ضغط الدم ، ويقول الأطباء بأن التقليل من خطر ارتفاع ضغط الدم، يكون عبر تناول المزيد من الأطعمة الغنية بالبوتاسيوم الذي يساعد على توازن مستويات الملح في الجسم، ويدعم الأعضاء الحيوية فيه.

وبحسب جمعية القلب الأمريكية، فإن الأطعمة الغنية بالبوتاسيوم تقلل من تأثير الصوديوم ، كما يساعد البوتاسيوم على تخفيف التوتر في جدران الأوعية الدموية ويساهم في تقليل احتمال الإصابة بانخفاض ضغط الدم.

وينصح العلماء بتناول كميات كبيرة من الملفوف الذي يعتبر مصدراً كبيراً للبوتاسيوم ويقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب التاجية الناجمة عن ارتفاع ضغط الدم، بحسب ما نقلت صحيفة ديلي ستار البريطانية.

يمثل ارتفاع ضغط الدم مصدر قلق للكثير من الأشخاص لما له من آثار سلبية كبيرة على صحة المرء، وتسببه بالإصابة بأمراض القلب والدماغ الخطيرة.

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