اتبعوا هذه الخطوات..من أجل عمر أطول

أخبار الآن| دبي- الإمارات العربية المتحدة (صحف)

تشير الابحاث إلى أن خفض السعرات الحرارية يمكنها أن تزيد من عمر الإنسان ، إذ ترتبط زيادة السعرات الحرارية بعامل الاصابة بالسمنة والدهون التي غالباً ما تؤدي إلى الإصابة بأمراض القلب مثل : الجلطات والسكتة .

يعتقد الناس بأن طول العمر يرتبط بالعامل الوراثي والجيني لكن الحقيقة أن طول العمر يرتبط بالنظام الغذائي ونمط الحياة وعدة أمورٍ أخرى ، اتبعوا الخطوات التالي يمكنها أن تزيد من سنوات عمر الإنسان .

تناول المكسرات

المكسرات غنيةٌ بالقيمة الغذائية. فهي تحتوي على البروتين ، و الألياف ، المواد المضادة للأكسدة والمركبات النباتية المفيدة. وهي أيضا مصدر للعديد من الفيتامينات والمعادن ، مثل :النحاس والمغنيسيوم والبوتاسيوم وحامض الفوليك والنياسين والفيتامينات .

استخدام الكركم

عندما يتعلق الأمر بالمواد التي تعمل على مكافحة الشيخوخة ، فإن الكركم هو الأفضل في هذا المجال ، إذ يحتوي على مركب حيوي فعال يسمى الكركمين. إضافةً إلى خصائصه المضادة للأكسدة والإلتهاب ، كما أن مركب الكركمين يساعد على الحفاظ على وظائف المخ والقلب والرئة ، ويحمي من السرطان ويكافح أمراض الشيخوخة .

الأطعمة النباتية الصحية

استهلاك الأغذية النباتية، مثل: الفواكه والخضروات والمكسرات، والبذور، الحبوب و الفول ، قد يقلل من خطر الإصابة بالأمراض ويعزز من طول العمر.

التمرن

النشاط الجسدي يساعد على الحفاظ على الصحة ، ويحمي الجسم من الإصابة بالأمراض ويقلل من خطر الموت المبكر. ويوصي أطباء التغذية بممارسة الرياضية لمدة 150 دقيقة على الأقل خلال الأسبوع .

لا تدخن

يرتبط التدخين بالعديد من الامراض كما يزيد من خطر الموت المبكر .

الابتعاد عن الكحول

يرتبط استهلاك الكحول الثقيل بأمراض الكبد والقلب والبنكرياس ، بالإضافة إلى أنه يزيد من الموت المبكر

الشعور بالسعادة

الشعور بالسعادة يمكن أن يزيد طول حياتك بشكل ملحوظ ، ويعمل على تحسين المزاج والصحة .

تجنب التوتر المزمن والقلق

يقلل الشعور بالقلق من عمر الإنسان ، وبالتالي ينبغي البحث عن طرق تقليل القلق ومستويات التوتر .

وجود شبكة علاقاتٍ اجتماعية

التواصل الاجتماعي مع الناس سيخفف من التوتر والاجهاد ويحسن من المزاج ، كما وجود علاقاتٍ اجتماعية يعمل على تمديد العمر وتحسين المناعة .

الانضباط الذاتي

بحسب الدراسات فإن الاشخاص الذين يتملكون الانضباط الذاتي وينظمون حياتهم ولديهم رؤية واضحة عن أهدافهم في الحياة يعيشون لفترةٍ أطول من غيرهم .

شرب القهوة أو الشاي

المدوامة على شرب القهوة والشاي بانتظام قد يعملان على إطالة العمر فالشاي مثلاً يحتوي على مادة البوليفينول وهو الذي يقلل من خطر مرض السرطان والسكري ومرض القلب ,

النوم الكاف

النوم أمر بالغ الأهمية لتنظيم وظيفة الخلايا ومساعدة الجسم على أداء وظائفه الحيوية ، إذ تشير دراسة حديثة إلى أن طول العمر يرتبط على الأرجح بأنماط النوم العادية ، مثل الذهاب إلى الفراش والاستيقاظ في نفس الوقت تقريبًا كل يوم .

الخلاصة:

طول العمر يرتبط باتباع الانسان للعاداتٍ صحية تساهم في تحسين أداء وظائف الجسم بما فيها الجهاز المناعي والوقائي .

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